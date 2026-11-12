Do carimbó ao breaking: espetáculo musical de coletivo paraense chega a Vitória na próxima semana

Tem atração cultural chegando direto do Pará para os palcos capixabas. O Centro Cultural Sesc Glória vai receber na próxima quarta-feira (18), o espetáculo de dança “Corpos de Tambor”, do coletivo paraense Croa. A apresentação, que começa às 19h30, integra a programação do projeto Palco Giratório e faz parte das atividades do Sesc-ES em celebração ao Mês da Consciência Negra. Os ingressos estão disponíveis no site Let’s Events e na bilheteria do Sesc Glória, a partir de R$10 reais.





O espetáculo possui a proposta de aproximar diferentes expressões da cultura afro-amazônica e das danças urbanas. Com 50 minutos de duração, o espetáculo reúne referências de manifestações populares do Pará, como o carimbó e o lundum marajoara, a elementos de danças de rua, como breaking, house, dancehall e krump. E a partir da musicalidade, os artistas exploram as relações entre corpo, movimento e ancestralidades.





Com mais de dez anos de trajetória, o Coletivo Croa reúne um grupo de artistas de multilinguagensda Amazônia paraense em pesquisas que atravessam o movimento e diferentes linguagens artísticas. Fundado em 2012, o grupo se define como um aquilombamento de multiartistas focado na dança, teatro, performance e audiovisual. Suas obras se dedicam à investigação do corpo, do movimento e da improvisação.





A programação conta ainda com a oficina “Trajeto Aspiral Performativo”, conduzida pelo coletivo no dia 17 de novembro, na Sala de Dança do Centro Cultural Sesc Glória. A atividade integra as ações formativas do Palco Giratório e propõe uma experiência de investigação corporal e criação em dança. As inscrições para a oficina estão esgotadas.