Após Rodovia das Paneleiras, "armadilhas" para ciclistas aparecem na Leitão da Silva

Ciclistas voltaram a encontrar tachinhas espalhadas por ciclovias de Vitória e a relatar prejuízos com pneus furados. Depois de episódios registrados ao longo deste ano na Rodovia das Paneleiras, as denúncias agora envolvem também trechos das avenidas Leitão da Silva e Fernando Ferrari. Uma ciclista teve três pneus furados em poucos dias, enquanto uma oficina da Capital recebeu cerca de 15 bicicletas com o mesmo problema nas últimas três semanas.
Eliane Nunes de Souza, que mora na Serra e utiliza uma bicicleta elétrica diariamente para trabalhar em Vitória, foi uma das prejudicadas. Na semana passada, ela percebeu que o pneu dianteiro havia furado ao chegar à floricultura onde trabalha, no bairro Bento Ferreira.
No dia seguinte, quando voltava para casa pela ciclovia da Avenida Leitão da Silva, Eliane precisou interromper o trajeto após o pneu traseiro também furar. O problema se repetiu no último sábado, quando ela seguia para uma reunião na igreja. Nas três ocasiões, a moradora da Serra encontrou tachinhas nos pneus da bicicleta.
É um prejuízo. Comprei a bicicleta para me ajudar, para não precisar andar de ônibus, e agora estou tendo prejuízo
Eliane Nunes Souza Florista
Pode até rasgar o pneu. Não é normal, é sempre o mesmo tipo de tachinha, mesmo modelo e tamanho
Valber Marques Empresário
O empresário destacou que a maior parte das bicicletas elétricas que chegam para reparos pertence a pessoas que circulam pela região de Goiabeiras.
Os relatos de pneus furados por tachinhas em ciclovias de Vitória não são recentes. Em abril deste ano, usuários da ciclovia da Rodovia das Paneleiras, entre Vitória e Serra, denunciaram que vários ciclistas tiveram os pneus danificados após passarem pelo local. Na ocasião, o material foi encontrado nos dois sentidos da via.
Um dos prejudicados, Nelson Paulo, afirmou que a distribuição dos objetos levantava a suspeita de uma ação intencional e contou a preocupação que tem com a segurança. “Se um pneu estoura ali, a pessoa pode cair na pista e causar uma tragédia”.
Em maio, o problema voltou a ser registrado no trecho entre a Avenida Fernando Ferrari e a Rodovia das Paneleiras. O estudante Lucas Lobato contou que aquela já era a terceira vez que tinha o pneu da bicicleta elétrica furado no mesmo local. Na ocasião, o ciclista José Marcos também relatou ter encontrado pelo menos seis bicicletas com pneus danificados em um único dia.
Já em agosto, as tachinhas reapareceram na Rodovia das Paneleiras. Uma telespectadora da TV Gazeta chegou a recolher dezenas de objetos espalhados pelo caminho. Ciclistas voltaram a relatar prejuízos e preocupação com a possibilidade de perder o controle da bicicleta após um pneu furar.
Apesar da recorrência das denúncias e das suspeitas de que os objetos estejam sendo espalhados intencionalmente, não há registro de pessoas flagradas colocando as tachinhas nas ciclovias.
Procurada, a Prefeitura de Vitória orientou que ciclistas que encontrarem tachinhas ou outros objetos nas ciclovias registrem uma solicitação pelo canal Fala Vitória ou pelo telefone 156. Segundo a administração municipal, os registros permitem que a Central de Serviços programe ações de limpeza nos locais indicados.
A administração municipal informou ainda que uma ação de limpeza foi realizada na Avenida Fernando Ferrari nesta semana.
A administração municipal também orientou os ciclistas prejudicados a registrar boletim de ocorrência, ressaltando que espalhar objetos intencionalmente para danificar veículos pode configurar crime.
(Com informações do repórter da TV Gazeta, Elton Ribeiro)