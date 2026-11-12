Após Rodovia das Paneleiras, "armadilhas" para ciclistas aparecem na Leitão da Silva

Ciclistas voltaram a encontrar tachinhas espalhadas por ciclovias de Vitória e a relatar prejuízos com pneus furados. Depois de episódios registrados ao longo deste ano na Rodovia das Paneleiras, as denúncias agora envolvem também trechos das avenidas Leitão da Silva e Fernando Ferrari. Uma ciclista teve três pneus furados em poucos dias, enquanto uma oficina da Capital recebeu cerca de 15 bicicletas com o mesmo problema nas últimas três semanas.





Eliane Nunes de Souza, que mora na Serra e utiliza uma bicicleta elétrica diariamente para trabalhar em Vitória, foi uma das prejudicadas. Na semana passada, ela percebeu que o pneu dianteiro havia furado ao chegar à floricultura onde trabalha, no bairro Bento Ferreira.