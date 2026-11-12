Dua Lipa, Tame Impala, SZA e Daddy Yankee lideram próxima edição do Coachella

A estrela pop Dua Lipa, o Tame Impala, SZA e o cantor de reggaeton Daddy Yankee serão as principais atrações da próxima edição do Coachella, festival de música realizado anualmente na Califórnia, informaram os organizadores nesta terça-feira (10). O festival será realizado em abril de 2027, durante dois fins de semana consecutivos, de 9 a 11 e de 16 a 18, na cidade de Indio, na costa oeste dos Estados Unidos.





Dua Lipa será a atração principal das sextas-feiras nos dois fins de semana, que também contarão com a participação de Madonna, além de Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani e Leon Thomas. Já o Tame Impala, projeto musical solo do multi-instrumentista australiano Kevin Parker, será a principal atração da noite de sábado, enquanto SZA fará o mesmo no domingo.





O porto-riquenho Daddy Yankee, que chega a Las Vegas para receber uma homenagem da Academia Latina da Gravação nesta quarta-feira (11), terá uma participação especial na programação do Coachella, que tradicionalmente dita o ritmo da temporada de festivais.





A próxima edição da festa no deserto californiano também incluirá apresentações de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood e Becky G, entre outros.