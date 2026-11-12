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Festival

Dua Lipa, Tame Impala, SZA e Daddy Yankee lideram próxima edição do Coachella

Festival ocorre em abril de 2027 em dois fins de semana seguidos; Madonna integra a programação ao lado de nomes do pop e do rap
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 16:01

Além das estrelas que vão comandar a noite, o festival ainda vai contar com Madonna como uma atração
Além das estrelas que vão comandar a noite, o festival ainda vai contar com Madonna como uma atração Reprodução Instagram @dualipa / @sza / @tameimpala

A estrela pop Dua Lipa, o Tame Impala, SZA e o cantor de reggaeton Daddy Yankee serão as principais atrações da próxima edição do Coachella, festival de música realizado anualmente na Califórnia, informaram os organizadores nesta terça-feira (10). O festival será realizado em abril de 2027, durante dois fins de semana consecutivos, de 9 a 11 e de 16 a 18, na cidade de Indio, na costa oeste dos Estados Unidos.


Dua Lipa será a atração principal das sextas-feiras nos dois fins de semana, que também contarão com a participação de Madonna, além de Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani e Leon Thomas. Já o Tame Impala, projeto musical solo do multi-instrumentista australiano Kevin Parker, será a principal atração da noite de sábado, enquanto SZA fará o mesmo no domingo.


O porto-riquenho Daddy Yankee, que chega a Las Vegas para receber uma homenagem da Academia Latina da Gravação nesta quarta-feira (11), terá uma participação especial na programação do Coachella, que tradicionalmente dita o ritmo da temporada de festivais.


A próxima edição da festa no deserto californiano também incluirá apresentações de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood e Becky G, entre outros.

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