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28ª Expo Vargem Alta

Vargem Alta terá shows gratuitos de Mari Fernandez, Xande de Pilares e Alemão do Forró

Evento conta com shows, rodeio, fazendinha, praça de alimentação e programação diversificada
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 15:08

Xande Pilares, Mari Fernandez e Alemão do Forró são atrações na Expo Vargem Alta
Xande de Pilares, Mari Fernandez e Alemão do Forró são atrações na Expo Vargem Alta Reprodução/Instagram/@xandedepilares/@marifernandez/@alemaodoforrooficial

Mari Fernandez, Xande de Pilares e Alemão do Forró estão entre as atrações da 28ª Expo Vargem Alta. O evento promete entregar shows, rodeio, fazendinha, praça de alimentação e programação diversificada. A festa acontece de 04 a 06 de dezembro, no Parque de Exposições Lair Alvarenga, em Vargem Alta. A entrada é solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá). 


A Expo promete reunir música, cultura, agronegócio, lazer e entretenimento, com atrações para diferentes públicos. O evento contará também com shows regionais, animando o público durante os três dias de festa.

Programação

A programação começa na sexta-feira (4), às 19h30, com a abertura oficial do evento. Em seguida, às 20h, acontece o rodeio, seguido pelo show da Banda Chem En Em, às 21h30. A atração nacional da noite é Alemão do Forró, que sobe ao palco às 23h. Para encerrar, Fabrício do Forró se apresenta à 1h.


No sábado (5), a programação começa às 17h, com a Banda Delírios. Às 19h, o público acompanha o rodeio, seguido pelo show de Bruno Henrique e Guilherme, às 21h. A atração nacional da noite é Mari Fernandez, às 23h. Já à 1h, Mateus Montana encerra as apresentações.


No domingo (6), as atividades começam às 8h, com o 2º Campeonato de Motocross de Vargem Alta. Às 11h, acontece a abertura da Praça de Alimentação. A programação musical começa às 15h, com Pagode do Duda, seguida pelo rodeio, às 17h. Para fechar o evento, Xande de Pilares se apresenta às 19h.

Serviço

28ª Expo Vargem Alta


Data: 04, 05 e 06 de dezembro

Local: Parque de Exposições Lair Alvarenga

Cidade: Vargem Alta

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