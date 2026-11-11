Com Samuel Rosa, Raimundos e mais, ingressos para o Vibra Rock Brasil 2027 começam a ser vendidos nesta quinta (12)

Grijó também destacou a satisfação de realizar o festival pelo terceiro ano consecutivo e celebrar um dos gêneros musicais mais queridos pelo público capixaba. Para esta edição, que reúne pela primeira vez quatro atrações nacionais, o empresário afirma que as expectativas são as melhores possíveis.





O line-up reúne artistas que marcaram diferentes gerações do rock brasileiro. Entre os destaques estão o Barão Vermelho, que chega com Rodrigo Suricato nos vocais e a turnê “Do Tamanho da Vida”; Humberto Gessinger, com o show “3x4 – Um Retrato”; Samuel Rosa, que apresenta sua atual fase solo e sucessos do Skank; e Raimundos, com a turnê do álbum “Raimundos XXX”. Os horários e a ordem das apresentações ainda serão divulgados.





Em sua terceira edição, o festival também abrirá espaço para bandas e artistas capixabas. Os nomes das atrações locais serão anunciados posteriormente pela organização.





A estrutura contará com dois palcos, espaço kids, área de descanso, praça de alimentação e ambientes de convivência. Uma das novidades é a ampliação de um pub temático, chamado provisoriamente de Pub Vibra, que também receberá apresentações musicais.





O evento terá condições especiais para o público infantil: crianças de até 12 anos terão entrada gratuita mediante a doação de um livro, que será destinado a uma ação social. Já adolescentes de 12 a 16 anos terão direito à meia-entrada, desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.





A organização também anunciou uma pré-venda exclusiva para integrantes do grupo de benefícios, das 9h às 12h. A partir do meio-dia, os ingressos serão disponibilizados ao público em geral. Outra modalidade será a meia-entrada solidária, concedida mediante a entrega de 2 kg de alimentos, que serão destinados a ações sociais vinculadas ao festival.