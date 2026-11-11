Com Samuel Rosa, Raimundos e mais, ingressos para o Vibra Rock Brasil 2027 começam a ser vendidos nesta quinta (12)

Os fãs de rock nacional já podem se preparar para mais uma edição do Vibra Rock Brasil. O festival está de volta à Praça do Papa, em Vitória, no dia 1º de maio de 2027, com shows de Barão Vermelho, Humberto Gessinger, Samuel Rosa e Raimundos. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (12), a partir das 12h, pela plataforma Zig.Tickets e também no ponto de venda físico da 247 Bebidas Vitória, sem cobrança de taxa de serviço.
O projeto da edição de 2027 foi apresentado nesta quarta-feira (11), durante coletiva de imprensa realizada na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião, Renato Grijó, empresário da BackStage Produção, uma das responsáveis pelo festival ao lado da BOOA Produções, falou sobre a parceria com a Rede Gazeta para a realização do evento.
Quando a gente sentou para elaborar um festival de rock para o Espírito Santo em 2024, não poderíamos pensar em nada mais do que a maior rede de comunicação do Estado. E a gente já tem uma história (com a Gazeta), então, temos que trazer os melhores para perto da gente
Renato Grijó Empresário da BackStage Produções
Grijó também destacou a satisfação de realizar o festival pelo terceiro ano consecutivo e celebrar um dos gêneros musicais mais queridos pelo público capixaba. Para esta edição, que reúne pela primeira vez quatro atrações nacionais, o empresário afirma que as expectativas são as melhores possíveis.
O line-up reúne artistas que marcaram diferentes gerações do rock brasileiro. Entre os destaques estão o Barão Vermelho, que chega com Rodrigo Suricato nos vocais e a turnê “Do Tamanho da Vida”; Humberto Gessinger, com o show “3x4 – Um Retrato”; Samuel Rosa, que apresenta sua atual fase solo e sucessos do Skank; e Raimundos, com a turnê do álbum “Raimundos XXX”. Os horários e a ordem das apresentações ainda serão divulgados.
Em sua terceira edição, o festival também abrirá espaço para bandas e artistas capixabas. Os nomes das atrações locais serão anunciados posteriormente pela organização.
A estrutura contará com dois palcos, espaço kids, área de descanso, praça de alimentação e ambientes de convivência. Uma das novidades é a ampliação de um pub temático, chamado provisoriamente de Pub Vibra, que também receberá apresentações musicais.
O evento terá condições especiais para o público infantil: crianças de até 12 anos terão entrada gratuita mediante a doação de um livro, que será destinado a uma ação social. Já adolescentes de 12 a 16 anos terão direito à meia-entrada, desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.
A organização também anunciou uma pré-venda exclusiva para integrantes do grupo de benefícios, das 9h às 12h. A partir do meio-dia, os ingressos serão disponibilizados ao público em geral. Outra modalidade será a meia-entrada solidária, concedida mediante a entrega de 2 kg de alimentos, que serão destinados a ações sociais vinculadas ao festival.