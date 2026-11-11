Aos 60 anos, Unidade Tubarão reforça papel estratégico na logística da Vale

A Unidade Tubarão da Vale, em Vitória, chega aos 60 anos como um dos principais ativos logísticos da companhia e parte de um sistema integrado que conecta ferrovia, operações industriais e porto. Inaugurado em 1966, o Porto de Tubarão foi pioneiro por ser capaz de receber navios com capacidade três vezes superior à das maiores embarcações da época. Sua implantação consolidou o modelo integrado entre mina, ferrovia e porto, que transformou o Espírito Santo em uma das principais rotas logísticas do país. A partir do porto, surgiu um dos maiores complexos industriais do Brasil.