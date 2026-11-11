Aos 60 anos, Unidade Tubarão reforça papel estratégico na logística da Vale

A Unidade Tubarão da Vale, em Vitória, chega aos 60 anos como um dos principais ativos logísticos da companhia e parte de um sistema integrado que conecta ferrovia, operações industriais e porto. Inaugurado em 1966, o Porto de Tubarão foi pioneiro por ser capaz de receber navios com capacidade três vezes superior à das maiores embarcações da época. Sua implantação consolidou o modelo integrado entre mina, ferrovia e porto, que transformou o Espírito Santo em uma das principais rotas logísticas do país. A partir do porto, surgiu um dos maiores complexos industriais do Brasil.
Ao longo de seis décadas, a Unidade Tubarão recebeu investimentos em tecnologia, eficiência operacional e soluções voltadas à redução de emissões. Nos últimos anos, as operações passaram a incorporar sistemas inteligentes de monitoramento, inteligência artificial, operações remotas e soluções digitais voltadas à segurança e ao desempenho operacional.
“A história da Unidade Tubarão se confunde com a própria evolução do sistema logístico da Vale. Ao integrar ferrovia, operações industriais e porto, a unidade conecta diferentes etapas da nossa cadeia e aproxima a produção mineral dos mercados que atendemos. Sessenta anos depois, a área segue sendo fundamental para a eficiência e a confiabilidade das nossas operações”, diz Marcelo Klein, diretor de Relações Institucionais da Vale.
Por esses fatores, a mineradora foi reconhecida novamente como uma das Marcas de Valor, premiação da Rede Gazeta que reconhece as marcas mais bem avaliadas do Estado. A conquista veio nas categorias Diversidade e Grande Empresa.
“Receber os reconhecimentos de Grande Empresa e de Marca que Abraça as Causas da Diversidade tem um significado especial. Para a Vale, promover a inclusão e valorizar a diversidade são compromissos éticos, alinhados ao propósito de melhorar a vida e transformar o futuro”, diz.
Sustentabilidade como prioridade
Nos últimos sete anos, a Vale implantou o Plano Diretor Ambiental da Unidade Tubarão, com investimentos aproximados de R$ 5 bilhões. O conjunto de ações permitiu reduzir em 93% as emissões de fontes difusas da empresa em comparação aos níveis registrados em 2010.
As iniciativas incluíram o fechamento de transportadores de minério, a instalação de novas barreiras de vento, a modernização de sistemas de aspersão e o monitoramento contínuo da qualidade do ar. Paralelamente, a empresa vem ampliando o uso de tecnologias voltadas à eficiência ambiental de suas operações.
“Temos investido em tecnologia, modernização de processos e monitoramento para reduzir os impactos das nossas operações e avançar de forma consistente na rumo a uma mineração cada vez mais sustentável”, diz Klein.
Essa evolução também alcança a ferrovia que abastece o complexo. Em 2025, a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), um dos principais corredores logísticos do país, registrou o melhor índice de eficiência energética da última década, resultado de melhorias operacionais que reduziram o consumo de diesel e as emissões de CO₂.
Em 2023, a Vale inaugurou na Unidade Tubarão a primeira usina de briquetes de minério de ferro do mundo. O produto, desenvolvido para atender às demandas da siderurgia de baixo carbono, pode reduzir em até 10% as emissões de gases de efeito estufa no processo de fabricação do aço. Com isso, Tubarão reúne em um mesmo complexo capacidade logística, processamento mineral e soluções direcionadas à descarbonização da cadeia siderúrgica.
Desenvolvimento econômico, social e ambiental
Além de sua relevância industrial e logística, as operações da Vale têm impacto na economia capixaba. Somente em 2025, as compras destinadas às operações e aos projetos no Espírito Santo somaram R$ 8,8 bilhões, sendo R$ 4,2 bilhões com fornecedores locais.
Empresas capixabas também forneceram produtos e serviços para operações da companhia em outros Estados, com faturamento de R$ 1,7 bilhão, o maior volume registrado nos últimos quatro anos. Além disso, a mineradora gerou, em 2025, cerca de 20 mil empregos diretos no Espírito Santo.
No mesmo período, a Vale destinou R$ 316 milhões para investimentos ambientais, voluntários e obrigatórios, enquanto os aportes em iniciativas sociais somaram R$ 98 milhões. Esses recursos contam com o apoio da Fundação Vale e do Instituto Cultural Vale, que, inclusive por meio de leis de incentivo fiscal, contribuem para ampliar o alcance das iniciativas realizadas no Estado.
Futuro em construção
Após seis décadas de história, a Vale volta seu olhar ao futuro com o compromisso de viabilizar uma nova mineração, que seja mais eficiente, menos intensiva em carbono e cada vez mais integrada às demandas globais por sustentabilidade.
Os próximos anos serão de transformação. “Queremos continuar evoluindo com mais tecnologia, eficiência e menor impacto ambiental, mantendo a relevância logística da Unidade Tubarão, contribuindo para os desafios de descarbonização da siderurgia e compartilhando valor com a sociedade”, ressalta Marcelo Klein.