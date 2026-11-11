Hiperêmese gravídica: 6 cuidados para lidar com os enjoos intensos no calor

Na hiperêmese gravídica, durante o calor, o desconforto físico e mental pode ser ainda maior. “Uma gestante que passa semanas sem conseguir se alimentar adequadamente, dormir bem ou manter sua rotina pode apresentar um desgaste físico e emocional muito grande. Quando ela já tem outro filho, surge também a preocupação de não conseguir estar presente como gostaria. Nos períodos de calor intenso, esse cansaço pode se tornar ainda mais difícil de administrar”, explica a ginecologista e obstetra Dra. Cris Provatti.