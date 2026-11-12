Outlook cai e usuários comemoram 'folga' dos e-mails com memes; veja

Se a caixa de entrada está cheia de e-mails esperando resposta, a queda do Outlook pode ter sido a desculpa que faltava para uma pausa no expediente. Nesta quinta-feira (12), usuários do serviço de e-mail da Microsoft enfrentaram dificuldades para acessar suas contas e, enquanto alguns reclamavam da instabilidade, outros aproveitaram para transformar o problema em memes nas redes sociais.





Entre as brincadeiras, internautas comemoraram a possibilidade de se afastar, pelo menos por alguns instantes, das mensagens acumuladas e das demandas do trabalho. Afinal, se o e-mail não funciona, responder às cobranças fica um pouco mais difícil.





Brincadeiras à parte, a situação gera transtornos em diversos países. "Estamos investigando relatos de usuários que estão enfrentando problemas ao acessar caixas de correio do Exchange Online por vários métodos de conexão nas Américas. Mais detalhes podem ser encontrados no centro de administração do Microsoft 365, sob o código EX1550543", diz a Microsoft em publicação no X.





A empresa afirmou que trabalha para restabelecer o serviço, mas ainda não divulgou uma previsão definitiva de normalização. Até as 18 horas, o Outlook seguia fora do ar. Enquanto o serviço não volta à normalidade para todos os usuários, os memes seguem circulando pela internet.