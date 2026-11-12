ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Usuários relatam falhas no Outlook nesta quinta-feira (12)
Caiu?

Usuários relatam falhas no Outlook nesta quinta-feira (12)

As reclamações incluem problemas para fazer login e mensagens de erro

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 15:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2026 às 15:53
Usuários do Outlook reportaram o problema ao sistema Downdetector por volta de 15h
Usuários do Outlook reportaram o problema ao sistema Downdetector por volta de 15h Reprodução/Downdetector
Usuários do Outlook, serviço de email da Microsoft, relataram dificuldades de acesso às contas nesta quinta-feira (12). As reclamações incluem problemas para fazer login e mensagens de erro.
Relatos publicados nas redes sociais apontam dificuldades de acesso ao serviço, inclusive no Brasil. O site Downdetector, que monitora reclamações sobre plataformas digitais, também publicou um alerta sobre a instabilidade.
Ainda não há informações confirmadas sobre a causa dos problemas, o número de usuários afetados ou a previsão de normalização.

Veja Também 

Imagem de destaque

Clientes da Caixa relatam instabilidade no Pix nesta quinta-feira (12)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aplicativo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento Empório Pimentas & Cafés, realizado em São Mateus
Pimenta-do-reino e café conilon são destaques de festival no Norte do ES
Logotipo do PSB
PSB autoriza formar federação com PDT em busca de sobrevivência, mas impõe limites
Imagem de destaque
Ufes lança protocolo para combater racismo e acolher vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.