Usuários relatam falhas no Outlook nesta quinta-feira (12)

Usuários do Outlook, serviço de email da Microsoft, relataram dificuldades de acesso às contas nesta quinta-feira (12). As reclamações incluem problemas para fazer login e mensagens de erro.
Relatos publicados nas redes sociais apontam dificuldades de acesso ao serviço, inclusive no Brasil. O site Downdetector, que monitora reclamações sobre plataformas digitais, também publicou um alerta sobre a instabilidade.
Ainda não há informações confirmadas sobre a causa dos problemas, o número de usuários afetados ou a previsão de normalização.