Clientes da Caixa relatam instabilidade no Pix nesta quinta-feira (12)

Clientes da Caixa Econômica Federal se queixam de instabilidade no uso do Pix, na manhã desta quinta-feira (12). Usuários narram que o aplicativo do banco exibe uma mensagem de “processamento” após a execução de transações utilizando a forma de pagamento.





Relatos sobre o problema começaram aproximadamente às 9h40. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora falhas e instabilidades em serviços digitais, como aplicativos, bancos, redes sociais e sites, os registros de problemas nos serviços da Caixa saltaram de 61, às 9h37, para 1.074, às 11h37, uma alta de aproximadamente 1.661%





Clientes reclamam das dificuldades para acessar tanto o gerenciamento de chaves quanto para concluir transferências via Pix. O Downdetector também registrou mais de 500 notificações de instabilidade relacionadas a essa forma de pagamento em diferentes instituições até as 10h19.



