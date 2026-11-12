Jensen Huang: como CEO da Nvidia foi de 'rock star' da IA à saída dramática

AFP via Getty Images

Jensen Huang era celebrado na Casa Branca de Trump como um "gênio" e idolatrado por investidores por transformar a Nvidia em uma das empresas mais valiosas do mundo. Mas, em poucos dias, sua situação pessoal desmoronou.

Na quinta-feira, ele pediu demissão após revelações consecutivas de dois casos extraconjugais.

A notícia do primeiro, um relacionamento amoroso com uma empresária acusada de ser uma espiã chinesa, repercutiu pelo mundo, causando estranhamento entre investidores.

Na quarta-feira, surgiram relatos de que o executivo de tecnologia também havia tido um caso com uma colega da Nvidia.

Sua saída gera incerteza no mercado acionário global, que já havia sido abalado nas últimas semanas. A Nvidia é uma peça fundamental na disputa dos Estados Unidos com a China pela liderança tecnológica.

Huang talvez não seja tão conhecido pelo público quanto Elon Musk ou Mark Zuckerberg.

Mas sua reputação no setor, especialmente em relação à expansão da indústria de inteligência artificial, provavelmente tem mais peso. A Nvidia domina o mercado de microchips usados para viabilizar a nova tecnologia.

A empresa, que ainda é avaliada em mais de US$ 4 trilhões apesar dos acontecimentos recentes, está no centro da corrida pela IA entre Estados Unidos e China, as potências tecnológicas e econômicas do mundo.

Huang teve acesso aos centros do poder político em uma escala sem igual, sendo cortejado tanto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto pelo presidente da China, Xi Jinping.

Sua ascensão extraordinária ao topo da profissão lhe rendeu o apelido de "Taylor Swift da tecnologia" e uma fortuna estimada em US$ 145 bilhões (cerca de R$ 780 bilhões), segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Apesar de sempre usar sua característica jaqueta de couro preta, Huang trabalhou durante anos para se apresentar como um homem de família, alguém que personificava o sonho americano.

Nascido em Taiwan em 1963, Huang se mudou com a família para a costa oeste dos Estados Unidos quando tinha nove anos. Formou-se em engenharia elétrica pela Universidade Estadual do Oregon e depois concluiu um mestrado na mesma área na Universidade Stanford.

Foi na faculdade que ele conheceu sua atual mulher, Lori Mills. Os dois eram parceiros de laboratório e se casaram em 1985, oito anos antes de Huang fundar a Nvidia.

Eles têm dois filhos, Madison e Spencer, que hoje trabalham na empresa do pai.

Ele trabalhou na fabricante americana de chips AMD antes de ser um dos fundadores da Nvidia. Conhecido como "Papai Huang" em Taiwan, tem fama de ser viciado em trabalho e de exigir padrões extremamente elevados de seus funcionários.

A empresa se tornou uma importante fornecedora de chips e circuitos de computador usados em jogos antes de ampliar sua atuação e entrar no mundo da IA. Hoje, ela desenvolve os principais chips de processamento usados para viabilizar essa tecnologia em expansão.

Huang exaltou a IA como uma "nova revolução industrial", comparável ao advento da eletricidade.

"Jensen Huang é um visionário da tecnologia do calibre de Steve Jobs", disse à BBC Stephen Witt, autor de Thinking Machine, uma biografia de Jensen Huang, acrescentando que ele foi responsável por criar o hardware de IA como o conhecemos hoje.

O cofundador da Nvidia tem uma relação notoriamente próxima com Trump. Em uma recente cúpula sobre IA na Casa Branca, com a presença de 42 executivos de tecnologia, o presidente estava ladeado por Huang e Musk.

Não foi surpresa que Huang estivesse à mesa principal. Entre as empresas que usam chips da Nvidia estão Google, Meta, Amazon, Microsoft, SpaceX, Tesla, OpenAI e Anthropic.

Essencialmente, a base de clientes de Huang inclui as maiores empresas do planeta, e elas estão gastando muito com os produtos da Nvidia.

Essa interligação entre as empresas significa que o impacto negativo sentido pela Nvidia, no mercado acionário, por exemplo, talvez possa ter consequências mais amplas para outras empresas e para a economia como um todo.

Witt disse à BBC que Jensen Huang havia se empenhado muito para se apresentar como um homem de família e que isso era "muito importante para ele".

"Ele elogia a mulher, fala dela de maneira muito enaltecedora", acrescentou. "As consequências disso seriam ruins para a família de qualquer pessoa. Mas, para alguém que se esforçou tanto para cultivar a imagem de homem de família e que mantém os filhos tão próximos, é muito ruim."

Após as revelações do primeiro caso extraconjugal, Huang admitiu ter sido "infiel" à mulher e pediu desculpas por magoar a família.

Trump, assim como outros líderes do setor de tecnologia de IA, havia apoiado a permanência de Huang no cargo na Nvidia. O presidente o descreveu como "honrado".

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