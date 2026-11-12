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Acidente

Pedreiro morre após cair de prédio que ele mesmo construiu em Vitória

José Carlos Silvares, de 57 anos, caiu de uma altura de três andares após a escada em que estava escorregar

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 13:01

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

12 nov 2026 às 13:01
José Carlos, de 57 anos, morreu após cair do terceiro andar de imóvel em Vitória
José Carlos, de 57 anos, morreu após cair do terceiro andar de imóvel em Vitória Imagem cedida pela família

O pedreiro José Carlos Silvares, de 57 anos, morreu após cair de um prédio residencial nas proximidades da Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória, na tarde de quarta-feira (11). Segundo familiares, ele estava em uma escada tentando realizar um reparo na bomba de água do imóvel quando sofreu a queda.


De acordo com a sobrinha da vítima, Juliana Silvares, José Carlos costumava fazer a manutenção do equipamento, mas, dessa vez, a escada teria escorregado. Ele caiu em um vão entre os apartamentos, de uma altura equivalente a três andares, até a garagem do edifício.


Os moradores ouviram os gritos da vítima e o barulho da queda. Uma das inquilinas, que é enfermeira, correu para prestar os primeiros socorros, mas José Carlos não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu uma pancada na cabeça e também atingiu um carro que estava na garagem.


O prédio onde ocorreu o acidente foi construído pelo próprio José Carlos. Pedreiro por profissão, ele já não prestava serviços para terceiros e se dedicava apenas aos próprios imóveis.


A Polícia Militar informou que foi acionada para atender à ocorrência e que a morte do homem foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 13h09. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que as circunstâncias da queda serão apuradas.

"Sempre alegre"
José Carlos, de 57 anos, morreu após cair do terceiro andar de imóvel em Vitória
José Carlos, de 57 anos, morreu após cair do terceiro andar de imóvel em Vitória Imagem cedida pela família

Descrito pela família como uma pessoa alegre, brincalhona e prestativa, José Carlos era conhecido por animar os encontros familiares. Segundo a sobrinha, ele tinha o costume de fazer rimas com os nomes dos parentes e com as situações do cotidiano.

Ele vai fazer muita falta, pois alegrava qualquer reunião com a família. Que Deus o receba de volta ao seu lar, na eternidade

Juliana Silvares

José Carlos deixa esposa e um filho, que estava estudando na Austrália. Ao receber a notícia da morte do pai, o jovem iniciou a viagem de volta ao Brasil e deve chegar nesta quinta-feira (12) para se despedir.

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