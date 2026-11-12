Pedreiro morre após cair de prédio que ele mesmo construiu em Vitória

O pedreiro José Carlos Silvares, de 57 anos, morreu após cair de um prédio residencial nas proximidades da Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória, na tarde de quarta-feira (11). Segundo familiares, ele estava em uma escada tentando realizar um reparo na bomba de água do imóvel quando sofreu a queda.
De acordo com a sobrinha da vítima, Juliana Silvares, José Carlos costumava fazer a manutenção do equipamento, mas, dessa vez, a escada teria escorregado. Ele caiu em um vão entre os apartamentos, de uma altura equivalente a três andares, até a garagem do edifício.
Os moradores ouviram os gritos da vítima e o barulho da queda. Uma das inquilinas, que é enfermeira, correu para prestar os primeiros socorros, mas José Carlos não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu uma pancada na cabeça e também atingiu um carro que estava na garagem.
O prédio onde ocorreu o acidente foi construído pelo próprio José Carlos. Pedreiro por profissão, ele já não prestava serviços para terceiros e se dedicava apenas aos próprios imóveis.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender à ocorrência e que a morte do homem foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 13h09. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que as circunstâncias da queda serão apuradas.
Descrito pela família como uma pessoa alegre, brincalhona e prestativa, José Carlos era conhecido por animar os encontros familiares. Segundo a sobrinha, ele tinha o costume de fazer rimas com os nomes dos parentes e com as situações do cotidiano.
Ele vai fazer muita falta, pois alegrava qualquer reunião com a família. Que Deus o receba de volta ao seu lar, na eternidade
Juliana Silvares
José Carlos deixa esposa e um filho, que estava estudando na Austrália. Ao receber a notícia da morte do pai, o jovem iniciou a viagem de volta ao Brasil e deve chegar nesta quinta-feira (12) para se despedir.