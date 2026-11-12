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Trânsito

Obra da EDP interdita duas faixas da Rua Dona Maria Rosa, em Vitória

Segundo a concessionária, os trabalhos começaram às 10h30 e têm previsão de conclusão até as 17h

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 13:13

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

12 nov 2026 às 13:13

Duas das três faixas da Rua Dona Maria Rosa, nas proximidades da Ponte da Passagem, em Vitória, foram interditadas na manhã desta quinta-feira (12) para a realização de uma obra emergencial da EDP. Segundo a concessionária, os trabalhos começaram às 10h30 e têm previsão de conclusão até as 17h.


A EDP informou que a intervenção é necessária para realocar a rede elétrica e garantir a segurança da população e da infraestrutura elétrica da região. A reportagem tentou obter mais informações com a Guarda Municipal sobre o trânsito no trecho, mas não houve retorno.

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