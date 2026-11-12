Obra da EDP interdita duas faixas da Rua Dona Maria Rosa, em Vitória

Duas das três faixas da Rua Dona Maria Rosa, nas proximidades da Ponte da Passagem, em Vitória, foram interditadas na manhã desta quinta-feira (12) para a realização de uma obra emergencial da EDP. Segundo a concessionária, os trabalhos começaram às 10h30 e têm previsão de conclusão até as 17h.





A EDP informou que a intervenção é necessária para realocar a rede elétrica e garantir a segurança da população e da infraestrutura elétrica da região. A reportagem tentou obter mais informações com a Guarda Municipal sobre o trânsito no trecho, mas não houve retorno.