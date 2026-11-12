Celulares de até R$ 2 mil para comprar na Black Friday

O celular se tornou um dos itens mais presentes na rotina de cada um. É por meio dele que conversamos, trabalhamos, estudamos, fazemos compras, registramos momentos pessoais, etc. Com tantas funções disponíveis em um único aparelho, escolher o modelo ideal pode se tornar uma dificuldade para o consumidor.





Mas nem sempre é necessário investir em aparelhos com preços estrondosos para ter uma boa experiência e realizar tarefas diárias. Existem modelos específicos que oferecem câmeras de qualidade, bom desempenho na questão do desenvolvimento, armazenamento e, principalmente, baterias que acompanham o ritmo da rotina.





É nesse cenário que a Black Friday aparece de fininho. A data pode servir como oportunidade para encontrar modelos que combinem a rotina com a praticidade de uma forma em que o bolso não pese tanto.