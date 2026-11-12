ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Black Friday

Celulares de até R$ 2 mil para comprar na Black Friday

Está pensando em trocar de celular? Confira diversos modelos que podem valer a pena nesta Black Friday e ser ótimos custos-benefícios

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 18:23

Públicado em 

12 nov 2026 às 18:23

Colunista

Matéria escrita por Artur Moura de Sá

Saiba a melhor época para comprar celular. Fonte: Canva

O celular se tornou um dos itens mais presentes na rotina de cada um. É por meio dele que conversamos, trabalhamos, estudamos, fazemos compras, registramos momentos pessoais, etc. Com tantas funções disponíveis em um único aparelho, escolher o modelo ideal pode se tornar uma dificuldade para o consumidor.


Mas nem sempre é necessário investir em aparelhos com preços estrondosos para ter uma boa experiência e realizar tarefas diárias. Existem modelos específicos que oferecem câmeras de qualidade, bom desempenho na questão do desenvolvimento, armazenamento e, principalmente, baterias que acompanham o ritmo da rotina.


É nesse cenário que a Black Friday aparece de fininho. A data pode servir como oportunidade para encontrar modelos que combinem a rotina com a praticidade de uma forma em que o bolso não pese tanto.

Por que os celulares?

Já parou para refletir o motivo dos aparelhos celulares serem uma das categorias mais acessadas e requisitadas do mercado no período de Black Friday? Por mais que sejam essenciais para o dia a dia, costumam representar um investimento alto. Por isso, consumidores aguardam a data promocional para obter o aparelho.


Outro ponto é a questão da variedade de modelos e faixas de preço disponíveis no mercado. Com os constantes lançamentos das novas gerações de smartphones, linhas anteriores podem surgir com valores mais atrativos, mesmo mantendo qualidades parelhas aos novos modelos.


Também são bastante procurados por conta do custo-benefício. Nem todo consumidor necessita de um aparelho de alto valor que contenha funções variadas que provavelmente não irão precisar ou muito menos saber da existência.


Muitas pessoas procuram aparelhos que ofereçam bom desempenho do software, das redes sociais, aplicativos, jogos, fotografias, vídeos e outras tarefas pessoais. Por isso, a faixa de valor até R$ 2 mil pode vir a suprir a necessidade de quem deseja aproveitar a Black Friday sem comprometer o orçamento.

Veja Também 

Imagem de destaque

Comprar na Black Friday vale a pena? Veja o que avaliar

Imagem de destaque

Melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído e bateria de longa duração em 2026

Imagem de destaque

10 relógios da Vivara para presentear

Celulares de até R$ 2 mil

E para ajudar na escolha de um bom aparelho que case com suas necessidades diárias, separamos modelos para ficar de olho nas ofertas e encontrar o celular ideal nesta Black Friday:

Smartphone Motorola Moto g56 256GB

Smartphone Motorola Moto g56 256GB

Contém 8GB RAM+16GB Ram Boost e 50MP Sony Lytia 600 Camera Ultrarresistencia militar IP68 + IP69 - Verde

Smartphone Motorola Moto g77 256GB

Smartphone Motorola Moto g77 256GB

Contém 8GB RAM + 16GB RAM Boost, camera 108MP Ultra-Pixel, tela 1.5K extreme Amoled 120hz, ultrarresistente - Marrom

Celular Samsung Galaxy A17, 128GB

Celular Samsung Galaxy A17, 128GB

Com IA integrada, 4GB RAM, 4GB RAM Plus, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Câmera Frontal de 13 MP,Tela resistente Super AMOLED de 6.7", Processador Helio G99 Octa-Core de 6nm, Android 15 com 6 atualizações, IP54 resistência à água e poeira, NFC, Samsung Wallet, Bateria de 5.000mAh, Dual Chip.

Smartphone Motorola Moto g35 128 GB

Smartphone Motorola Moto g35 128 GB

Contém 4GB RAM+8GB Ram Boost e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde

Smartphone Motorola Moto G06-64GB

Smartphone Motorola Moto G06-64GB

Contém 4GB RAM +8GB Ram Boost, Camera 50MP com AI, Bateria de 5200 mAh e Tela 6.9" - Azul Marinho

Celular Samsung Galaxy A57 5G 128GB

Celular Samsung Galaxy A57 5G 128GB

Contém 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Lilás)

Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 5G - 256GB

Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 5G - 256GB

Contém cores Pantone,8GB RAM+8GB Ram Boost. Bateria de 5200 mAh, com carregador Turbo Power de 68W (carga ultra-rápida em minutos). Camêra Frontal de 32MP e Traseiras de 50 MP OIS + 13 MP SensorSony - LYTIA 700C 50 MP | Lente 84° | Abertura f/1,88 | OIS | Ultra Pixel. 2 Alto-falantes | Dolby Atmos

Smartphone Motorola Moto g17 128GB

Smartphone Motorola Moto g17 128GB

Contém g17 128GB 4GB RAM + 8GB RAM Boost, camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro

E para aproveitar essas e muitas outras promoções, convidamos você a participar do Grupo de Ofertas do Clube A Gazeta, com atualizações de produtos de 1 em 1 hora:

Grupo de Ofertas Clube A Gazeta
A Black Friday está chegando! Entre no Grupo de Ofertas do Clube A Gazeta e acompanhe promoções, achadinhos e oportunidades especiais para aproveitar os melhores descontos.
ENTRE NO GRUPO ›

Veja Também 

Imagem de destaque

Comprar na Black Friday vale a pena? Veja o que avaliar

Centro de distribuição da Shopee será em Viana

Shopee abre vagas de emprego no ES para Black Friday e Natal

Imagem de destaque

Com a proximidade da Black Friday: como fugir dos preços dinâmicos e algoritmos

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar até o fechamento desta matéria.

{{ndFunctionFirstNotNull(post.original_author.attributes_map.descricao_de_colunista.value,post.original_author.biography)}}

Tópicos Relacionados

Black Friday Black Friday day Amazon Mercado Livre Celular Clube A Gazeta Coluna do Clube A Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento Empório Pimentas & Cafés, realizado em São Mateus
Pimenta-do-reino e café conilon são destaques de festival no Norte do ES
Logotipo do PSB
PSB autoriza formar federação com PDT em busca de sobrevivência, mas impõe limites
Imagem de destaque
Ufes lança protocolo para combater racismo e acolher vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.