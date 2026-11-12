Celulares de até R$ 2 mil para comprar na Black Friday

Matéria escrita por Artur Moura de Sá
O celular se tornou um dos itens mais presentes na rotina de cada um. É por meio dele que conversamos, trabalhamos, estudamos, fazemos compras, registramos momentos pessoais, etc. Com tantas funções disponíveis em um único aparelho, escolher o modelo ideal pode se tornar uma dificuldade para o consumidor.
Mas nem sempre é necessário investir em aparelhos com preços estrondosos para ter uma boa experiência e realizar tarefas diárias. Existem modelos específicos que oferecem câmeras de qualidade, bom desempenho na questão do desenvolvimento, armazenamento e, principalmente, baterias que acompanham o ritmo da rotina.
É nesse cenário que a Black Friday aparece de fininho. A data pode servir como oportunidade para encontrar modelos que combinem a rotina com a praticidade de uma forma em que o bolso não pese tanto.
Já parou para refletir o motivo dos aparelhos celulares serem uma das categorias mais acessadas e requisitadas do mercado no período de Black Friday? Por mais que sejam essenciais para o dia a dia, costumam representar um investimento alto. Por isso, consumidores aguardam a data promocional para obter o aparelho.
Outro ponto é a questão da variedade de modelos e faixas de preço disponíveis no mercado. Com os constantes lançamentos das novas gerações de smartphones, linhas anteriores podem surgir com valores mais atrativos, mesmo mantendo qualidades parelhas aos novos modelos.
Também são bastante procurados por conta do custo-benefício. Nem todo consumidor necessita de um aparelho de alto valor que contenha funções variadas que provavelmente não irão precisar ou muito menos saber da existência.
Muitas pessoas procuram aparelhos que ofereçam bom desempenho do software, das redes sociais, aplicativos, jogos, fotografias, vídeos e outras tarefas pessoais. Por isso, a faixa de valor até R$ 2 mil pode vir a suprir a necessidade de quem deseja aproveitar a Black Friday sem comprometer o orçamento.
E para ajudar na escolha de um bom aparelho que case com suas necessidades diárias, separamos modelos para ficar de olho nas ofertas e encontrar o celular ideal nesta Black Friday:
Smartphone Motorola Moto g56 256GB
Contém 8GB RAM+16GB Ram Boost e 50MP Sony Lytia 600 Camera Ultrarresistencia militar IP68 + IP69 - Verde
Smartphone Motorola Moto g77 256GB
Contém 8GB RAM + 16GB RAM Boost, camera 108MP Ultra-Pixel, tela 1.5K extreme Amoled 120hz, ultrarresistente - Marrom
Celular Samsung Galaxy A17, 128GB
Com IA integrada, 4GB RAM, 4GB RAM Plus, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Câmera Frontal de 13 MP,Tela resistente Super AMOLED de 6.7", Processador Helio G99 Octa-Core de 6nm, Android 15 com 6 atualizações, IP54 resistência à água e poeira, NFC, Samsung Wallet, Bateria de 5.000mAh, Dual Chip.
Smartphone Motorola Moto g35 128 GB
Contém 4GB RAM+8GB Ram Boost e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde
Smartphone Motorola Moto G06-64GB
Contém 4GB RAM +8GB Ram Boost, Camera 50MP com AI, Bateria de 5200 mAh e Tela 6.9" - Azul Marinho
Celular Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Contém 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Lilás)
Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 5G - 256GB
Contém cores Pantone,8GB RAM+8GB Ram Boost. Bateria de 5200 mAh, com carregador Turbo Power de 68W (carga ultra-rápida em minutos). Camêra Frontal de 32MP e Traseiras de 50 MP OIS + 13 MP SensorSony - LYTIA 700C 50 MP | Lente 84° | Abertura f/1,88 | OIS | Ultra Pixel. 2 Alto-falantes | Dolby Atmos
Smartphone Motorola Moto g17 128GB
Contém g17 128GB 4GB RAM + 8GB RAM Boost, camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro
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