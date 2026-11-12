Justiça torna réus 18 suspeitos de integrar facção TCP em Vitória

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e tornou réus 18 investigados por integrar uma organização criminosa armada ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação nos bairros Romão e Forte São João, em Vitória. A 8ª Vara Criminal da Capital também decretou a prisão preventiva dos acusados.
A decisão é um desdobramento da Operação Hidra, deflagrada pela Polícia Civil em 7 de outubro deste ano. A investigação teve início após o desaparecimento da engenheira Vitória Spíndola de Souza, de 28 anos, nas proximidades do Morro do Romão, em setembro de 2025. O corpo dela ainda não foi encontrado.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que a engenheira teria sido assassinada por integrantes da organização criminosa, após um desentendimento relacionado a uma suposta dívida com o tráfico de drogas.
A corporação informou ainda que a denúncia recebida pela Justiça inclui acusações relacionadas à Lei Antifacção (Lei nº 15.358/2026), que estabelece regras mais rigorosas para o enfrentamento de organizações criminosas e de grupos que exercem domínio territorial por meio da violência.
Dos 18 investigados que se tornaram réus, a Polícia Civil divulgou os nomes de apenas seis, apontados como as principais lideranças da organização criminosa. Desse grupo, três estão presos e outros três permanecem foragidos. A corporação não informou a identidade dos demais 12 réus.
Foragidos
Lucas Madashy Goes Vieira, conhecido como "Testa", "81" ou "Mexicano";
Allan Gomes Santiago, conhecido como "BMW", "Farinha", "Coronel" ou "Faustão";
Gildazio Freitas de Souza, conhecido como "Dentinho" ou "Bahia Dente".
Presos
Emanoel Luiz Alves de Souza, conhecido como "Vavá", "Messi" ou "3 Metros";
Jonas Mattos Junior, conhecido como "Tio Patinhas" ou "Nariz";
Gleydson Scofield dos Santos, conhecido como "Corolla".
Ajude a Polícia Civil
Disque-denúncia 181
Caso saiba de alguma informação relacionada aos foragidos, informe à polícia pelo Disque-denúncia 181, WhatsApp (27) 99253-8181 ou site disquedenuncia181.es.gov.br
As investigações apontaram que o grupo ligado ao TCP mantinha uma estrutura organizada para controlar o tráfico de drogas nos bairros Romão e Forte São João. Segundo a Polícia Civil, a facção utilizava ameaças, intimidação e violência contra moradores para impor regras e manter o domínio territorial.
O esquema também incluía o controle financeiro do tráfico, com o uso de planilhas digitais para registrar a movimentação de dinheiro e administrar os recursos da organização. A organização também fazia o controle financeiro do tráfico de drogas, com utilização de planilhas virtuais para registrar a movimentação de valores e alimentar o caixa da facção.
De acordo com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Luiz Gustavo Ximenes, parte do dinheiro era destinada à compra de armamentos. "Os recursos eram destinados, entre outras finalidades, à aquisição de armamentos de uso restrito, incluindo pistolas com seletor de rajada. As apurações também apontaram a utilização de contas bancárias de terceiros para centralizar recebimentos da organização por meio de transferências via PIX”, disse.
A polícia também identificou um sistema de monitoramento utilizado para acompanhar a movimentação das forças de segurança na região. Entre os equipamentos encontrados estavam drones, radiocomunicadores e câmeras de videomonitoramento instaladas clandestinamente em postes. Alguns dispositivos estavam escondidos em caixas herméticas, também apreendidas durante as investigações.
A Operação Hidra foi deflagrada pela Polícia Civil em 7 de outubro, quando 11 pessoas foram presas, sendo duas apontadas como lideranças do tráfico de drogas da região.
As investigações também identificaram suspeitas de que integrantes do grupo exibiam armas de fogo, faziam ameaças de morte e utilizavam explosivos contra moradores para impor regras nas comunidades.
O nome da operação faz referência à Hidra de Lerna, criatura da mitologia grega representada como um monstro de várias cabeças. Segundo a Polícia Civil, a escolha simboliza a estrutura e as ramificações do grupo criminoso investigado.