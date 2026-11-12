Justiça torna réus 18 suspeitos de integrar facção TCP em Vitória

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e tornou réus 18 investigados por integrar uma organização criminosa armada ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação nos bairros Romão e Forte São João, em Vitória. A 8ª Vara Criminal da Capital também decretou a prisão preventiva dos acusados.





A decisão é um desdobramento da Operação Hidra, deflagrada pela Polícia Civil em 7 de outubro deste ano. A investigação teve início após o desaparecimento da engenheira Vitória Spíndola de Souza, de 28 anos, nas proximidades do Morro do Romão, em setembro de 2025. O corpo dela ainda não foi encontrado.





Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que a engenheira teria sido assassinada por integrantes da organização criminosa, após um desentendimento relacionado a uma suposta dívida com o tráfico de drogas.





A corporação informou ainda que a denúncia recebida pela Justiça inclui acusações relacionadas à Lei Antifacção (Lei nº 15.358/2026), que estabelece regras mais rigorosas para o enfrentamento de organizações criminosas e de grupos que exercem domínio territorial por meio da violência.