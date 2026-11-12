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Facção criminosa

12 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas na Serra

De acordo com a corporação, o grupo também é suspeito de intimidar a população e de impor o controle exclusivo sobre o fornecimento de internet na região

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2026 às 15:35

Doze pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de drogas relacionado à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Os investigados, duas mulheres e dez homens, atuam na região de Nova Almeida e da Grande Jacaraípe, na Serra, segundo a Polícia Militar. 


De acordo com a corporação, o grupo também é suspeito de intimidar a população e de impor o controle exclusivo sobre o fornecimento de internet na região, promovendo o monopólio do serviço. 


Os investigados foram presos em bairros da Serra e em Cariacica. Apenas um foi localizado fora da Grande Vitória. Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, este último vivia na cidade de Governador Lindemberg, no Noroeste do Espírito Santo.


A identidade dos presos não foi divulgada.

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