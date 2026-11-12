12 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas na Serra

Doze pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de drogas relacionado à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Os investigados, duas mulheres e dez homens, atuam na região de Nova Almeida e da Grande Jacaraípe, na Serra, segundo a Polícia Militar.





De acordo com a corporação, o grupo também é suspeito de intimidar a população e de impor o controle exclusivo sobre o fornecimento de internet na região, promovendo o monopólio do serviço.





Os investigados foram presos em bairros da Serra e em Cariacica. Apenas um foi localizado fora da Grande Vitória. Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, este último vivia na cidade de Governador Lindemberg, no Noroeste do Espírito Santo.





A identidade dos presos não foi divulgada.