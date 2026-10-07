Operação contra o TCP encontra casa com rota de fuga na laje em Vitória; vídeo

Durante a Operação Hidra, realizada na manhã desta quarta-feira (7) nos morros do Romão e Forte São João, em Vitória, policiais encontraram uma espécie de alçapão usado como rota de fuga para criminosos. Um homem foi detido no local.





Um vídeo divulgado pela Polícia Civil (veja acima) mostra o buraco feito na laje de uma casa, que dá acesso ao terraço. Segundo a corporação, ao lado da residência há um beco que poderia ser usado por criminosos para fugir.





Segundo o chefe da Divisão de Escolta e Recaptura (DERP) da PPES, Pedro Bravim, a residência era toda gradeada. Na cozinha, porém, havia o alçapão que dava acesso ao terraço e permitia chegar a outras casas da região.





Pedro Bravim explicou que o homem tentou usar a passagem para fugir no momento em que a equipe entrou na residência. Ele chegou a colocar uma cadeira na cozinha para alcançar o alçapão, mas foi detido antes de conseguir escapar.





"Segundo informações ele é uma liderança do tráfico local", disse.





A Operação Hidra tem como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Ao todo, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão.





De acordo com as investigações, o grupo criminoso mantinha equipes de olheiros em pontos estratégicos e mirantes das comunidades. Eles utilizavam rádios comunicadores e grupos de WhatsApp para monitorar a movimentação de policiais.





As apurações também apontaram que integrantes do grupo ostentavam armas de fogo, faziam ameaças de morte e utilizavam explosivos contra moradores para impor regras e manter o controle das comunidades.





Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo estaria envolvido com a venda de drogas e com a realização de eventos usados para arrecadar dinheiro para a organização criminosa.