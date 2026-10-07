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Alçapão

Operação contra o TCP encontra casa com rota de fuga na laje em Vitória; vídeo

Policiais também apreenderam caderno com anotações do tráfico e adesivos relacionados a eventos clandestinos durante ação nos morros do Romão e Forte São João

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 07:40

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 out 2026 às 07:40

Durante a Operação Hidra, realizada na manhã desta quarta-feira (7) nos morros do Romão e Forte São João, em Vitória, policiais encontraram uma espécie de alçapão usado como rota de fuga para criminosos. Um homem foi detido no local. 


Um vídeo divulgado pela Polícia Civil (veja acima) mostra o buraco feito na laje de uma casa, que dá acesso ao terraço. Segundo a corporação, ao lado da residência há um beco que poderia ser usado por criminosos para fugir.


Segundo o chefe da Divisão de Escolta e Recaptura (DERP) da PPES, Pedro Bravim, a residência era toda gradeada. Na cozinha, porém, havia o alçapão que dava acesso ao terraço e permitia chegar a outras casas da região.


Pedro Bravim explicou que o homem tentou usar a passagem para fugir no momento em que a equipe entrou na residência. Ele chegou a colocar uma cadeira na cozinha para alcançar o alçapão, mas foi detido antes de conseguir escapar.


"Segundo informações ele é uma liderança do tráfico local", disse.


A Operação Hidra tem como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Ao todo, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão.


De acordo com as investigações, o grupo criminoso mantinha equipes de olheiros em pontos estratégicos e mirantes das comunidades. Eles utilizavam rádios comunicadores e grupos de WhatsApp para monitorar a movimentação de policiais.


As apurações também apontaram que integrantes do grupo ostentavam armas de fogo, faziam ameaças de morte e utilizavam explosivos contra moradores para impor regras e manter o controle das comunidades.


Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo estaria envolvido com a venda de drogas e com a realização de eventos usados para arrecadar dinheiro para a organização criminosa.

Caderno com anotações do tráfico

Durante a operação, policiais também encontraram um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de adesivos referentes a eventos clandestinos.

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