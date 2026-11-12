O que se sabe de falha na Microsoft que deixou fora do ar Outlook e afetou Teams, Microsoft 365 e outras plataformas

O serviço de e-mail do Outlook foi o mais afetado pela falha da Microsoft Getty Images

Os servidores da Microsoft apresentam uma falha nesta quinta-feira (12/11) que afeta parte de seus programas online, incluindo o serviço de e-mail Outlook.

A empresa informou que a falha ocorre em diversas regiões do mundo e que está trabalhando para encontrar uma solução.

"Confirmamos que o problema pode afetar a conectividade com o serviço Microsoft 365 para usuários de qualquer região", declarou a empresa no X.

"Vários servidores ficaram inesperadamente fora do ar, o que sobrecarregou o restante da infraestrutura. Estamos trabalhando para restabelecê-los de forma segura", acrescentou.

Além disso, houve relatos de que o serviço de mensagens instantâneas Teams estava fora do ar, segundo o site de monitoramento de interrupções Downdetector.com.

Embora o problema tenha sido relatado inicialmente nos EUA, a Microsoft afirmou que as falhas podem afetar usuários "em qualquer região".

A falha também está impactando os serviços das plataformas de inteligência artificial da OpenAI e da Anthropic.

Segundo o Downdetector, que monitora interrupções coletando relatos de status de diversas fontes, o principal problema concentra-se no serviço Outlook, com mais de 129.000 registros de usuários relatando problemas com o e-mail.

Em seguida, aparece o Microsoft 365, com cerca de 46.000 relatos.

O serviço do Teams e o pacote Microsoft 365 também foram afetados Getty Images

A Microsoft informou, logo no início do dia, que havia solucionado uma interrupção no Teams que afetava usuários na América do Norte e que o problema tinha sido totalmente resolvido, noticiou a agência Reuters.

Posteriormente, a empresa indicou que o problema também poderia afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários de outras regiões.

A OpenAI, responsável pelo ChatGPT, informou que estava investigando um problema com as integrações aos serviços da Microsoft, no qual novas conexões poderiam ser interrompidas, fazendo com que as ferramentas não funcionassem conforme o esperado.

Por sua vez, a Anthropic afirmou ter identificado um problema com um provedor de nível superior que afeta sua conexão com o Microsoft 365.

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