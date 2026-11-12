MPES pretende criar cargos e expandir sua estrutura

A cúpula do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) planeja criar cargos comissionados na estrutura da instituição, por meio de projeto de lei a ser enviado à Assembleia Legislativa. Apresentada aos colegas pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal, a minuta do projeto de lei foi aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, em reunião extraordinária convocada por Berdeal e realizada na última quinta-feira (5).





Por ora, não se sabe muito mais que isso. No MPES, o assunto está sendo tratado com extrema reserva e cautela.





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Questionada pela coluna, a assessoria do órgão confirmou, em caráter oficial, a aprovação da minuta em reunião do Colégio de Procuradores e a intenção da alta-cúpula do MPES de encaminhar projeto de lei à Assembleia visando à “restruturação organizacional”, após a publicação da ata da referida reunião (o que ainda não ocorreu).





Segundo o MPES, o projeto priorizará o reforço da assessoria dos gabinetes dos promotores de Justiça que atuam no primeiro grau e a valorização dos servidores efetivos, com melhorias no plano de carreira.





“Por isso, [o projeto] prevê um dimensionamento do quadro para atendimento progressivo, sem obrigação de preenchimento integral ou imediato dos cargos e funções previstos”, diz a nota encaminhada pela assessoria. Em outras palavras, serão criados cargos na estrutura do órgão, mas estes serão preenchidos gradativamente, conforme a necessidade averiguada e as possibilidades financeiras.





“O provimento não é automático. Cada etapa de implantação dependerá, em cada exercício, de autorização orçamentária expressa, dotação suficiente, disponibilidade financeira e observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de decisão motivada da autoridade competente.”





Extraoficialmente, um procurador de Justiça afirmou à coluna que o projeto também poderá prever a criação de alguns cargos de alto escalão, sendo 3 subprocuradores e 6 (ou 9) procuradores de Justiça. Hoje, o MPES tem 32 procuradores, promovidos por antiguidade ou merecimento.





Procuradores de Justiça são membros do MPES que atuam na segunda instância da Justiça, junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





Já subprocuradores-gerais são cargos de gestão, pertencentes à alta-cúpula do MPES, com ocupantes diretamente nomeados pelo procurador-geral de Justiça. Integram a burocracia da instituição. Hoje, existem três Subprocuradorias-Gerais de Justiça: a Administrativa, a Judicial e a Institucional.





Esses cargos, de igual modo, seriam criados, mas não necessariamente providos. Além disso, procuradores, há algum tempo, pleiteiam mais um assessor para cada gabinete. Estas informações, contudo, referentes ao “andar de cima do órgão”, não são confirmadas oficialmente pelo MPES.





A ata da sessão extraordinária só deve ser lida e examinada na próxima reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, marcada para a terceira segunda-feira do mês, no dia 23. Só então será publicada no Diário Oficial do MPES.





Leia abaixo a nota integral do MPES: