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Noroeste do ES

Roda de Boteco Colatina 2026: conheça os vencedores do concurso, revelados no Botecão

Festa de encerramento da edição colatinense reuniu bares e botecos premiados na noite de sábado (7), na Avenida Beira Rio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 16:36

Representantes dos bares vencedores do Roda de Boteco Colatina 2026. Foto: Thais Gobbo
Com um petisco feito de banana, creme de queijo e bacon, o Parada dos Amigos conquistou o primeiro lugar na categoria Melhor Boteco do concurso Roda de Boteco Colatina 2026. Na versão colatinense do festival criado há mais de 20 anos na Grande Vitória, o troféu de Melhor Atendimento foi entregue a Ronivaldo, garçom do Bar do Gerumim

Os vencedores foram anunciados na noite de sábado (7), durante o Botecão, evento que marcou o encerramento do festival e reuniu os 14 estabelecimentos participantes na Área Verde da Avenida Beira Rio, em Colatina

Na categoria Melhor Boteco, o Bar do Geraldinho ficou com a segunda colocação, seguido pelo Bar do Gerumim, em terceiro lugar. Na disputa pelo Melhor Atendimento, Miguel, do Parada dos Amigos, conquistou o segundo lugar, enquanto Geraldinho, do Bar do Geraldinho, ficou em terceiro. Todos receberam troféus.
Os petiscos mais votados
A escolha dos vencedores foi feita em uma votação 100% digital, em que o público avaliou critérios como sabor e criatividade dos petiscos, temperatura das bebidas, atendimento e higiene dos estabelecimentos. 

Cada participante do Roda de Boteco Colatina disputou a preferência do público com um petisco criado exclusivamente para a competição. O mais votado, Parada dos Amigos, deu à receita campeã o nome “Desejo Bruto, a Banana da Sensação”. 

Na segunda colocação, o “Pecado Mineiro” combinou torresmo de barriguinha, croquete de cupim, couve e molho especial. No terceiro lugar, o Bar do Gerumim foi aclamado por seu “Feijão à Moda da Casa”, preparado com costela salgada e acompanhado à mesa por farofa de banana.
Vencedores do Roda de Boteco Colatina 2026:

Melhor Boteco

1º – PARADA DOS AMIGOS

2º – BAR DO GERALDINHO

3º – BAR DO GERUMIM


Melhor Atendimento

1º – RONIVALDO – BAR DO GERUMIM

2º – MIGUEL – PARADA DOS AMIGOS

3º – GERALDINHO – BAR DO GERALDINHO

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