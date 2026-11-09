Roda de Boteco Colatina 2026: conheça os vencedores do concurso, revelados no Botecão

A escolha dos vencedores foi feita em uma votação 100% digital, em que o público avaliou critérios como sabor e criatividade dos petiscos, temperatura das bebidas, atendimento e higiene dos estabelecimentos.





Cada participante do Roda de Boteco Colatina disputou a preferência do público com um petisco criado exclusivamente para a competição. O mais votado, Parada dos Amigos, deu à receita campeã o nome “Desejo Bruto, a Banana da Sensação”.





Na segunda colocação, o “Pecado Mineiro” combinou torresmo de barriguinha, croquete de cupim, couve e molho especial. No terceiro lugar, o Bar do Gerumim foi aclamado por seu “Feijão à Moda da Casa”, preparado com costela salgada e acompanhado à mesa por farofa de banana.