Roda de Boteco Colatina 2026: conheça os vencedores do concurso, revelados no Botecão

Melhor Boteco
1º – PARADA DOS AMIGOS
2º – BAR DO GERALDINHO
3º – BAR DO GERUMIM
Melhor Atendimento
1º – RONIVALDO – BAR DO GERUMIM
2º – MIGUEL – PARADA DOS AMIGOS
3º – GERALDINHO – BAR DO GERALDINHO
Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 16:36
Melhor Boteco
1º – PARADA DOS AMIGOS
2º – BAR DO GERALDINHO
3º – BAR DO GERUMIM
Melhor Atendimento
1º – RONIVALDO – BAR DO GERUMIM
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