Roda de Boteco chega à 8ª edição em Colatina: veja lista com todos os petiscos do festival

O clássico festival de botecos do ES está de volta ao Noroeste capixaba. O Roda de Boteco vai realizar sua 8ª edição em Colatina entre os dias 16 de outubro e 5 de novembro, com 14 estabelecimentos disputando o título de melhor boteco da cidade. Cada participante concorre com um petisco criado exclusivamente para o festival, vendido a preço único a partir de R$59,90.
No cardápio, as criações vão do mini torresmo de barriguinha com croquete de cupim, coxinha de galinha com quiabo servida com polenta cremosa, bolinhos de costela com Catupiry e goiabada picante, dentre outros. Quem escolhe os vencedores é o público por votação 100% digital. Ao pedir o petisco do festival, e experimentá-lo, o cliente solicita ao garçom o código de votação, registrando sua avaliação pelo QR Code disponível no estabelecimento.
São avaliados o sabor e a criatividade do petisco, o atendimento, a higiene do local e a temperatura da bebida nas categorias Melhor Boteco e Melhor Atendimento, com três colocados em cada. Os vencedores serão anunciados no sábado do Botecão, a festa de encerramento que reúne todos os participantes e terá atrações locais, ainda a serem divulgadas.
R$ 59,90
Preço fixo dos petiscos do Roda de Boteco Colatina 2026
Bar do Geraldinho (@bardogeraldinho)
Funcionamento: Terça a Sexta, das 17h às 22h, Sábado, das 10:30 às 18h
Endereço: Rua Antônio Engrácio, 236. São Silvano, Colatina
Petisco: Pecado Mineiro - Crocância em cada mordida! Mini torresmo de barriguinha, croquete de cupim, couve bem temperada e o molho especial da casa. Um pecado que vale a pena cometer!
Bar do Gerumim (@bardogerumim)
Funcionamento: Segunda a Sexta, das 18h às 22:30, Sábado, das 12h às 20h
Endereço: Rua Aurélio Gatti, 14
Petisco: Feijão à Moda da Casa com Costela Salgada - Feijão bem temperado, preparado com costela suína salgada, cozida lentamente até ficar macia e cheia de sabor. Acompanha uma deliciosa farofa de banana, trazendo aquele toque especial de comida caseira.
Bar do paulista (@bardopaulista.colatina)
Funcionamento: Quarta a domingo, das 18h às 23h
Endereço: Av fideliz Ferrari 940 - lace - Colatina
Petisco: Batata rústica com Cupim desfiado - Batata rústica feita na casa coberta por creme de Catupiry e cupim braseado e desfiado.
Caraíva Bar (@caraivabar_)
Funcionamento: Terça a Sexta, das 18h à 0h, Sábado das 17h às 23h, Domingo, das 17h às 23h
Endereço: Avenida Senador Moacyr Dalla, 1187
Petisco: Barriga de Cerveja - Bolinho de arroz recheado de queijo com barriguinha temperada na cerveja e geleia de abacaxi com pimenta. E mais barriguinha crocante por cima.
Cave (@espacogastronomico.es)
Funcionamento: Quarta a Domingo, das 17h às 23h
Endereço: Rua Fidelis Ferrari n°0835 Bairro Lace, Colatina ES Loja 06 Anexo ao Espaço Gastronômico
Petisco: Costela rapahot - Combinação irresistível de batatas rústicas e costela bovina desfiada ao molho de queijo especial, com a crocância da farofa de torresmo e o toque agridoce e levemente picante do nosso molho autoral de rapadura com pimenta.
Cheiro Verde Restaurante (@cheiroverde.colatina)
Funcionamento: Terça a Sexta, das 16h às 22h, Sábado das 10:30 às 18h
Endereço: Rua Cassiano Castelo, 248, Centro
Petisco: Bolinho Costela da Roda - Crocante e douradinho por fora e cremoso por dentro. Nosso bolinho combina costela desfiada com Catupiry, acompanhado com um irresistível molho de goiabada picante, que traz o equilíbrio perfeito entre o agridoce.
Combo do Rei (@combodorei)
Funcionamento: Terça a Domingo, das 18h às 23h
Endereço: Av Beira Rio / Área Verde
Petisco: Fraldinha a la fugazetta - Fraldinha grelhada na parrilla, finalizada com molho chimichurri, blend de queijos derretidos e gratinado por cima da carne e finalizado com cebolas assadas e caramelizadas na parrilla.
Empório Malte (@emporiomaltecolatina)
Funcionamento: Terça a Domingo, das 18h às 23h, Sábado, das 13h às 23h
Endereço: Rua Fioravante Marinho, 405, bairro Castelo Branco
Petisco: Tábua Mar & Terra - Criação autoral da Chef Bia Burgarelli reunindo o mar e a terra: bolinho de moqueca de tilápia, camarão crocante recheado, bolinho de carne defumada e aipim desconstruído com redução de pimenta e cachaça. Perfeita para compartilhar!
Espetinho Vila Jambú (@vilajambu)
Funcionamento: Quarta a Domingo, das 17h à 0h
Endereço: Avenida Senador Moacyr Dalla N°1187 - Colatina Velha Cep: 29.700-574 Colatina
Petisco: Kafta prime - Kafta artesanal na brasa, servida sobre purê cremoso de aipim, com molho refrescante de hortelã, vinagrete fresco e farofa crocante.
Hamburgueria Sem Limites (@semlimitesburgers_colatina)
Funcionamento: Todos os dias, das 18h às 23h
Endereço: Av. Sen. Moacyr Dalla, 1230 - Colatina Velha, Colatina, 29700-574
Petisco: Camarão Sem Limites - Camarão empanado, envolvido em uma deliciosa moquequinha cremosa.
Jeitinho Brasileiro (@jeitinhobrasileiro.colatina)
Funcionamento: Segunda a Sexta, das 18h às 23h, Sábado das 17:30 à 0h, Domingo das 11h às 15h
Endereço: Av. Fidelis Ferrari, 930, Bairro Lacê
Petisco: Lê Buchê - Bucho bovino empanado "frit à la française" acompanhado de batata rústica.
Parada dos amigos (@paradadosamigos)
Funcionamento: Terça a Sexta, das 16h às 23h, Sábado das 10h às 22h
Endereço: Rua Ipê Roxo, 41, Antônio Damiani
Petisco: Desejo Bruto a banana da sensação - Mini banana recheada com creme de queijo e bacon que traz uma sensação única de sabor.
Steak’s (@steakschurrascariaecervejaria)
Funcionamento: Terça a Sábado, das 18h às 23h
Endereço: Av champagnat 675
Petisco: UAI Sô . Galinha Com Quiabo? - (Releitura de um clássico Mineiro) coxinha de galinha com quiabo sem massa. Queijo da roça ralado e polenta cremosa.
Universo burger (@universo.burguer_)
Funcionamento: Segunda a Domingo, das 18h às 22:30
Endereço: Av das roseiras, 645 - Jardim planalto (brotas)
Petisco: Costela big bang - Ragu de costela (costela bovina cozida lentamente e desfiada) aipim na manteiga finalizado com queijo, acompanha torradas e molho especial da casa.
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