Roda de Boteco chega à 8ª edição em Colatina: veja lista com todos os petiscos do festival

O clássico festival de botecos do ES está de volta ao Noroeste capixaba. O Roda de Boteco vai realizar sua 8ª edição em Colatina entre os dias 16 de outubro e 5 de novembro, com 14 estabelecimentos disputando o título de melhor boteco da cidade. Cada participante concorre com um petisco criado exclusivamente para o festival, vendido a preço único a partir de R$59,90.





No cardápio, as criações vão do mini torresmo de barriguinha com croquete de cupim, coxinha de galinha com quiabo servida com polenta cremosa, bolinhos de costela com Catupiry e goiabada picante, dentre outros. Quem escolhe os vencedores é o público por votação 100% digital. Ao pedir o petisco do festival, e experimentá-lo, o cliente solicita ao garçom o código de votação, registrando sua avaliação pelo QR Code disponível no estabelecimento.





São avaliados o sabor e a criatividade do petisco, o atendimento, a higiene do local e a temperatura da bebida nas categorias Melhor Boteco e Melhor Atendimento, com três colocados em cada. Os vencedores serão anunciados no sábado do Botecão, a festa de encerramento que reúne todos os participantes e terá atrações locais, ainda a serem divulgadas.