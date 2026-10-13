Pouco tempo para cozinhar? Aprenda 3 receitas rápidas e saudáveis para o jantar

Em um recipiente, tempere os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e doure o frango por cerca de 8 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar bem cozido. Em uma tigela, junte o grão-de-bico, o tomate, a cebola-roxa e a alface. Acrescente o frango ainda morno, regue com o azeite restante e o suco de limão, acerte o sal e misture. Sirva em seguida.