Tem carne moída em casa? Veja 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço

Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira grande em fogo médio e doure os cubos de batata por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até ficarem macios por dentro e corados por fora. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite restante e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e refogue por 8 minutos, até dourar. Volte as batatas para a panela, acerte o sal e a pimenta-do-reino e misture. Em outra frigideira, frite os ovos e salpique pimenta-do-reino. Sirva o picadinho com um ovo por cima de cada porção.