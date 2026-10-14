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Gastronomia

Tem carne moída em casa? Veja 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço

Confira cinco preparos simples que rendem bastante e resolvem o cardápio da semana
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 12:55

Almôndegas de carne moída com grão-de-bico (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
Almôndegas de carne moída com grão-de-bico Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Versátil e prática, a carne moída rende bastante, aceita quase todos os temperos e resolve o almoço sem pesar no bolso. Além de prática, é uma boa fonte de proteína, nutriente que ajuda na saciedade e na manutenção dos músculos. Com preparos simples e ingredientes que costumam estar na despensa, dá para montar pratos nutritivos e cheios de sabor, do bolo de carne ao escondidinho de batata-doce. A seguir, você confere cinco receitas fáceis para variar o cardápio da semana!

1. Almôndegas de carne moída com grão-de-bico

Ingredientes

  • 500 g de carne moída (patinho)
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola picada
  • 200 g de molho de tomate
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 dente de alho ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de coentro picado
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada
  • Azeite para untar
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a carne moída, o ovo, a farinha de aveia, o alho, o coentro, metade da cebolinha, a pimenta dedo-de-moça, o sal e a pimenta-do-reino moída até formar uma massa homogênea. Modele as almôndegas do tamanho desejado. Em uma frigideira antiaderente, coloque o azeite e frite as almôndegas até dourarem. Na mesma panela, adicione a cebola e refogue por dois minutos. Acrescente o grão-de-bico e o molho de tomate e misture delicadamente. Deixe cozinhar por 5 minutos, desligue o fogo e finalize com o restante da cebolinha. Transfira para um prato e sirva em seguida.

2. Bolo de carne com cenoura

Ingredientes

  • 600 g decarnemoída
  • 1 cenoura ralada
  • 1 cebola ralada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 3 colheres de sopa de extrato de tomate
  • Óleo para untar
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a carne moída, a cenoura, a cebola, o alho, o ovo, a farinha de aveia, a salsinha, 1 colher de sopa de extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino moída até ficar homogêneo. Transfira para uma forma de bolo inglês untada, pressionando bem para firmar. Espalhe o restante do extrato de tomate por cima. Preaqueça o forno a 180 °C e asse por cerca de 40 minutos, até ficar firme e dourado. Deixe descansar por 5 minutos antes de fatiar e sirva.

Picadinho de carne moída com batata e ovo (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)
Picadinho de carne moída com batata e ovo Crédito: Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock

3. Picadinho de carne moída com batata e ovo

Ingredientes

  • 500 g de carne moída
  • 3 batatas em cubos pequenos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira grande em fogo médio e doure os cubos de batata por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até ficarem macios por dentro e corados por fora. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite restante e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e refogue por 8 minutos, até dourar. Volte as batatas para a panela, acerte o sal e a pimenta-do-reino e misture. Em outra frigideira, frite os ovos e salpique pimenta-do-reino. Sirva o picadinho com um ovo por cima de cada porção.

4. Escondidinho de batata-doce com carne moída

Ingredientes

  • 600 g de batata-doce cozida e amassada
  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de ervilhas
  • 1 pimentão vermelho em cubos
  • 1 tomate em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Tempere o purê de batata-doce com um pouco de sal e reserve. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e cozinhe por 8 minutos, mexendo para soltar os grãos. Junte o pimentão, o tomate e a ervilha e refogue por mais 5 minutos, até os legumes amaciarem. Acerte o sal e a pimenta-do-reino moída e finalize com o cheiro-verde. Em um refratário, espalhe a carne no fundo e cubra com o purê de batata-doce, alisando a superfície. Preaqueça o forno a 200 °C e asse por 15 minutos, até formar uma leve casquinha. Sirva quente.

5. Quibe de forno

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola ralada
  • Água para hidratar
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Óleo para untar
  • 3 colheres de sopa de hortelã picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate o trigo para quibe em água por cerca de 30 minutos, depois esprema bem para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo com a carne moída, a cebola, a hortelã, o sal e a pimenta-do-reino moída até formar uma massa homogênea. Transfira para um refratário untado com metade do azeite, pressionando para firmar, e faça cortes em losango na superfície. Regue com o azeite restante. Preaqueça o forno a 200 °C e asse por cerca de 35 minutos, até ficar firme e dourado. Sirva em seguida.

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