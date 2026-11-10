Confeiteira do Bake Off Brasil e "melhor padeiro do mundo" são destaque de feira em Vila Velha

Entre os dias 12 e 14 de novembro de 2026, Vila Velha vai sediar mais uma edição da feira Panshow Gastronomia 2026, considerada a maior do segmento de panificação e confeitaria do Espírito Santo. Com entrada gratuita mediante inscrição no site oficial, o evento vai reunir empresários, fornecedores e profissionais do setor no Boulevard Shopping Vila Velha.
A programação vai se dividir entre feira técnica de negócios e festival gastronômico e cultural, reunindo atrações como mostra de equipamentos e fornecedores, palestras sobre gestão e inteligência financeira, aulas-show de confeitaria e panificação e os aguardados concursos de Melhor Pão Francês, Melhor Bolo Confeitado e Melhor Pizza, já tradicionais em cada edição da Panshow.
Profissionais capixabas com destaque no setor de panificação, como João Carlos Butske, eleito o melhor padeiro do mundo, e Aylla Pedrinha, a chef confeiteira que ganhou projeção nacional na 12ª temporada do reality "Bake Off Brasil", estão entre os nomes confirmados para aulas-show.
O espaço da feira contará diariamente com praça gastronômica e feira de artesanato e agroindústria, ao som de apresentações musicais ao vivo com artistas locais.
Confira a programação completa abaixo, mas lembre-se: os horários e as atrações estão sujeitos a alterações de última hora, sob responsabilidade da organização da Panshow.
Quinta-Feira (12/11)
Programação técnica e concursos:
14h - Abertura oficial (auditório)
15h30 - Genivaldo S. Lichtenheld – A arte do pão francês: da paixão à excelência, uma história de superação e sabor (arena)
17h - João Carlos Butzke (Melhor Padeiro do Mundo) – Pão de Torta Capixaba (arena)
17h - Paulo Costa – Inteligência financeira nos negócios: do faturamento à lucratividade como transformar decisões financeiras em resultados sustentáveis (auditório)
18h30 - Evelize Fraga – Natal em fatias: sabores que encantam e vendem (arena)
19h - Final do Concurso do Melhor Pão Francês (auditório)
Festival e shows:
17h - Abertura
19h30 - Victor Nabrasi (brasilidades)
22h - Mafuá (forró)
Sexta-feira (13/11)
Programação técnica e concursos:
15h - Mariana Gama – Bolo Vintage Natalino: elegância, tradição e criatividade na confeitaria (arena)
16h30 - Genilson Pereira e Adenailton Martins – Pão de Torresmo com Farinha de Trigo e Melhorador Regina (arena)
17h - Johannes Roos – Saudabilidade na panificação e outras tendências (auditório)
18h - Angelo Souza – Evolução e tendências da panificação (auditório)
18h - Aylla Pedrinha (ex-Bake Off Brasil 12) – Decoração especial de bolo floral (arena)
19h - Final do Concurso do Melhor Bolo Confeitado (auditório)
Festival e shows:
17h - Abertura
19h30 - Novelo (brasilidades)
22h - Picnic Dogs (rock anos 80)
Sábado (14/11)
Programação técnica e concursos:
16h - Léo Cereja – Bolo nuvem com crémeux de Nutella (arena)
17h - Iza Pessanha – Seu negócio cresce. Sua equipe acompanha? (auditório)
17h30 - Andréa Souto – Entremet Natalino (arena)
19h - Final do Concurso da Melhor Pizza (auditório)
Festival e shows:
17h - Abertura
20h - Ferna e Banda (brasilidades)
22h - Cadu Caruzo (especial Cazuza)
Atividades fixas nos três dias do evento:
14h às 20h - Feira de expositores e equipamentos; atividades técnicas e concursos
17h às 23h - Praça gastronômica, feira de artesanato e agroindústria; shows ao vivo
PANSHOW GASTRONOMIA 2026
Quando: 12, 13 e 14 de novembro de 2026 (de quinta a sábado)
Onde: Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Jockey de Itaparica, Vila Velha
Horários: expositores, equipamentos e atividades técnicas, das 14h às 20h. Praça gastronômica, feira de artesanato, agroindústria e shows: das 17h às 23h
Entrada gratuita (mediante inscrição no site)
Mais informações: @panshowgastronomia.