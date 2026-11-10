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Veja a programação

Confeiteira do Bake Off Brasil e "melhor padeiro do mundo" são destaque de feira em Vila Velha

Os capixabas Aylla Pedrinha e João Carlos Butske estão entre as atrações da Panshow Gastronomia, feira de panificação e confeitaria que acontece no Boulevard Shopping de 12 a 14 de novembro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 18:03

Feira Panshow 2025
Técnicas de panificação e tendências de mercado para o segmento estão na programação. Foto: 
 Fábio Borba

Entre os dias 12 e 14 de novembro de 2026, Vila Velha vai sediar mais uma edição da feira Panshow Gastronomia 2026, considerada a maior do segmento de panificação e confeitaria do Espírito Santo. Com entrada gratuita mediante inscrição no site oficial, o evento vai reunir empresários, fornecedores e profissionais do setor no Boulevard Shopping Vila Velha. 


A programação vai se dividir entre feira técnica de negócios e festival gastronômico e cultural, reunindo atrações como mostra de equipamentos e fornecedores, palestras sobre gestão e inteligência financeira, aulas-show de confeitaria e panificação e os aguardados concursos de Melhor Pão Francês, Melhor Bolo Confeitado e Melhor Pizza, já tradicionais em cada edição da Panshow.

Aulas-show e praça gastronômica

Profissionais capixabas com destaque no setor de panificação, como João Carlos Butske, eleito o melhor padeiro do mundo, e Aylla Pedrinha, a chef confeiteira que ganhou projeção nacional na 12ª temporada do reality "Bake Off Brasil", estão entre os nomes confirmados para aulas-show.

Aylla Pedrinha e João Carlos Butske estarão na feira Panshow 2026
Aylla Pedrinha, participante do Bake Off Brasil, e João Carlos Butske, eleito o Melhor Padeiro do Mundo. Foto: Acervo/Panshow

O espaço da feira contará diariamente com praça gastronômica e feira de artesanato e agroindústria, ao som de apresentações musicais ao vivo com artistas locais. 


Confira a programação completa abaixo, mas lembre-se: os horários e as atrações estão sujeitos a alterações de última hora, sob responsabilidade da organização da Panshow.

Programação:

Quinta-Feira (12/11)


Programação técnica e concursos:


14h - Abertura oficial (auditório)

15h30 - Genivaldo S. Lichtenheld – A arte do pão francês: da paixão à excelência, uma história de superação e sabor (arena)

17h - João Carlos Butzke (Melhor Padeiro do Mundo) – Pão de Torta Capixaba (arena)

17h - Paulo Costa – Inteligência financeira nos negócios: do faturamento à lucratividade como transformar decisões financeiras em resultados sustentáveis (auditório)

18h30 - Evelize Fraga – Natal em fatias: sabores que encantam e vendem (arena)

19h - Final do Concurso do Melhor Pão Francês (auditório)


Festival e shows:


17h - Abertura 

19h30 - Victor Nabrasi (brasilidades)

22h - Mafuá (forró)


Sexta-feira (13/11)


Programação técnica e concursos:


15h - Mariana Gama – Bolo Vintage Natalino: elegância, tradição e criatividade na confeitaria (arena)

16h30 - Genilson Pereira e Adenailton Martins – Pão de Torresmo com Farinha de Trigo e Melhorador Regina (arena)

17h - Johannes Roos – Saudabilidade na panificação e outras tendências (auditório)

18h - Angelo Souza – Evolução e tendências da panificação (auditório)

18h - Aylla Pedrinha (ex-Bake Off Brasil 12) – Decoração especial de bolo floral (arena)

19h - Final do Concurso do Melhor Bolo Confeitado (auditório)


Festival e shows:


17h - Abertura 

19h30 - Novelo (brasilidades)

22h - Picnic Dogs (rock anos 80)


Sábado (14/11)


Programação técnica e concursos:


16h - Léo Cereja – Bolo nuvem com crémeux de Nutella (arena)

17h - Iza Pessanha – Seu negócio cresce. Sua equipe acompanha? (auditório)

17h30 - Andréa Souto – Entremet Natalino (arena)

19h - Final do Concurso da Melhor Pizza (auditório)


Festival e shows:


17h - Abertura 

20h - Ferna e Banda (brasilidades)

22h - Cadu Caruzo (especial Cazuza)


Atividades fixas nos três dias do evento:


14h às 20h - Feira de expositores e equipamentos; atividades técnicas e concursos

17h às 23h - Praça gastronômica, feira de artesanato e agroindústria; shows ao vivo

PANSHOW GASTRONOMIA 2026

Quando: 12, 13 e 14 de novembro de 2026 (de quinta a sábado)

Onde: Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Jockey de Itaparica, Vila Velha

Horários: expositores, equipamentos e atividades técnicas, das 14h às 20h. Praça gastronômica, feira de artesanato, agroindústria e shows: das 17h às 23h

Entrada gratuita (mediante inscrição no site)

Mais informações: @panshowgastronomia

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