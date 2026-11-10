Confeiteira do Bake Off Brasil e "melhor padeiro do mundo" são destaque de feira em Vila Velha

Entre os dias 12 e 14 de novembro de 2026, Vila Velha vai sediar mais uma edição da feira Panshow Gastronomia 2026, considerada a maior do segmento de panificação e confeitaria do Espírito Santo. Com entrada gratuita mediante inscrição no site oficial, o evento vai reunir empresários, fornecedores e profissionais do setor no Boulevard Shopping Vila Velha.





A programação vai se dividir entre feira técnica de negócios e festival gastronômico e cultural, reunindo atrações como mostra de equipamentos e fornecedores, palestras sobre gestão e inteligência financeira, aulas-show de confeitaria e panificação e os aguardados concursos de Melhor Pão Francês, Melhor Bolo Confeitado e Melhor Pizza, já tradicionais em cada edição da Panshow.