Acidente interdita duas faixas da Rodovia do Contorno, em Cariacica

Um incêndio atingiu uma loja de produtos hospitalares no Centro de Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (10). Segundo os responsáveis pelo estabelecimento, metade do estoque foi perdida. Ninguém estava no imóvel quando o fogo começou.





Uma funcionária de uma loja que fica no andar de cima percebeu a fumaça e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando entraram no estabelecimento, os militares encontraram a parte da frente já destruída. Além dos produtos, computadores e equipamentos foram perdidos. As chamas não atingiram os fundos da loja.





O fogo foi controlado por volta das 8h30, evitando que se espalhasse para comércios vizinhos e imóveis dos andares superiores. Uma perícia deve ser realizada ainda nesta terça-feira para investigar as causas do incêndio. Os proprietários suspeitam que as chamas tenham começado após um curto-circuito.





*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta