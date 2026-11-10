Massa de ar frio faz temperatura despencar 10°C em Cachoeiro

Sair de casa preparado para o calor e voltar precisando de um agasalho. Essa tem sido a rotina dos moradores do Sul do Espírito Santo diante das mudanças bruscas de temperatura registradas nos últimos dias. Em Cachoeiro de Itapemirim, a diferença entre as máximas de segunda (9) e terça-feira (10) chegou a dez graus: os termômetros despencaram de 31°C para 21°C de um dia para o outro.
A alternância constante não passa despercebida por quem precisa sair de casa. O profissional de marketing Leonardo Cardoso conta que a oscilação rápida entre o frio e o calor traz impactos diretos no dia a dia. "Uma hora está muito calor, aí abaixa para esse frio extremo e a gente acaba ficando doente", relata.
Já o aposentado Denegal Bento da Fonseca resume a situação de forma bem-humorada. Para ele, o dia a dia virou um exercício constante de adaptação: "Tirar casaco, colocar casaco".
Na casa do motorista Marcelo Peris, as variações climáticas exigiram uma verdadeira reorganização logística na família. Durante o dia, a filha Thalita, de sete meses, fica na casa da avó enquanto os pais trabalham e, no fim da tarde, retorna protegida da chuva. Já a filha mais velha, Yasmin, precisa sair sempre bem agasalhada.
Para evitar imprevistos ao longo do dia, Marcelo transformou o carro da família em um estoque preventivo."Para sair, já estou colocando tudo dentro do porta-malas do carro. Já coloco casaco, preparo duas bolsas, uma com roupa de verão e outra de frio, e deixo tudo organizado. Também levo umas três sombrinhas", conta o motorista.
Além do dilema com o guarda-roupa, o impacto do tempo na saúde das crianças tornou-se a principal preocupação da família. Segundo Marcelo, as mudanças repentinas vêm acompanhadas de tosse e coriza. Yasmin, que tem alergias, sente os sintomas com mais intensidade. A atenção também precisou ser redobrada com a pequena Thalita, que teve de ser levada recentemente a uma unidade de saúde.
"Tivemos que levá-la ao posto por conta desse tempo que mudou. A Thalita começou a ficar com o nariz escorrendo, e eu estou com a garganta irritada por causa do tempo, que mudou muito rápido", detalha Marcelo.
De acordo com o meteorologista Ivaniel Maia, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a variação é típica desta época do ano.
"A primavera é uma estação de transição, que ainda traz características do inverno. É comum observar momentos de calor que são interrompidos pela entrada de massas de ar frio", explica o especialista.
No último final de semana, a passagem de uma frente fria já havia provocado temporais no Espírito Santo. Como o sistema se desloca lentamente, o tempo permanece mais encoberto, mantendo as temperaturas amenas.
Segundo o Incaper, a expectativa dos institutos de meteorologia é de que outras duas frentes frias passem pelo Estado até o fim de novembro. Apesar do incômodo com a instabilidade, o tempo mais fresco e a chuva também trazem benefícios, inclusive para o setor agrícola.
O aumento repentino das ocorrências de problemas respiratórios durante períodos de transição climática tem explicação médica. Em entrevista à repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta, o pneumologista Leandro Baptista explica que a combinação de temperaturas mais baixas com o ar mais seco favorece o ressecamento das vias aéreas e agrava quadros alérgicos e infecciosos.
"Esse ar mais frio é mais seco, então ele induz o fechamento dos brônquios e reduz a proteção do sistema respiratório", esclarece o médico.
Para diminuir os riscos de crises e complicações, o especialista orienta que a população adote hábitos preventivos simples no dia a dia:
- Hidratação constante: beber água com frequência para manter as mucosas umedecidas;
- Alimentação saudável e exercícios: Fortalecer a imunidade com nutrientes e atividade física regular;
- Hábitos de proteção: Manter a vacinação em dia e não fumar.
O pneumologista reforça ainda um alerta importante para quem já convive com doenças respiratórias crônicas, como asthma ou rinite: nunca interromper os tratamentos ou a medicação prescrita por conta própria, já que o acompanhamento contínuo é a principal barreira contra crises agudas em dias de tempo instável.