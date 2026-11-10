Massa de ar frio faz temperatura despencar 10°C em Cachoeiro

Sair de casa preparado para o calor e voltar precisando de um agasalho. Essa tem sido a rotina dos moradores do Sul do Espírito Santo diante das mudanças bruscas de temperatura registradas nos últimos dias. Em Cachoeiro de Itapemirim, a diferença entre as máximas de segunda (9) e terça-feira (10) chegou a dez graus: os termômetros despencaram de 31°C para 21°C de um dia para o outro.





A alternância constante não passa despercebida por quem precisa sair de casa. O profissional de marketing Leonardo Cardoso conta que a oscilação rápida entre o frio e o calor traz impactos diretos no dia a dia. "Uma hora está muito calor, aí abaixa para esse frio extremo e a gente acaba ficando doente", relata.





Já o aposentado Denegal Bento da Fonseca resume a situação de forma bem-humorada. Para ele, o dia a dia virou um exercício constante de adaptação: "Tirar casaco, colocar casaco".