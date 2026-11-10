Quer melhorar a absorção de ferro? Conheça 7 combinações de alimentos

O ferro é um nutriente indispensável para o bom funcionamento do corpo. Ele participa da produção de hemoglobina, a proteína que leva oxigênio pelo sangue até os tecidos. Quando o mineral está em falta, podem surgir sinais como cansaço, fraqueza, palidez e dificuldade de concentração. Por isso, não basta prestar atenção apenas na quantidade ingerida: a maneira de combinar os alimentos no prato também interfere no quanto o organismo consegue aproveitar o ferro.