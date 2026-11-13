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Em Cariacica

Colisão entre cinco veículos deixa motorista ferida na BR 101

Publicado em

13 nov 2026 às 08:30

Uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e três carros foi registrada na manhã desta sexta-feira (13), no km 286 da BR 101, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no sentido norte da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora de um dos veículos de carga ficou ferida e foi socorrida pela equipe da concessionária responsável pela via. 


Ainda conforme a corporação, a ocorrência está em andamento e o trânsito flui lentamente no trecho.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Tempo

Cidades do ES recebem alerta de tempestade e queda de granizo

Publicado em 13/11/2026 às 09:49

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como perigo potencial, para todos os municípios do Espírito Santo. O aviso começou às 9h08 desta sexta-feira (13) e é válido até as 23h59 do mesmo dia.


A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é considerado baixo. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Violência doméstica

Homem é preso após perseguir ex até delegacia em Presidente Kennedy

Publicado em 13/11/2026 às 09:39
Delegacia de Presidente Kennedy
Delegacia de Presidente Kennedy Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (12), em frente à delegacia de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, por perseguir e cometer violência psicológica contra a ex-companheira, de 41 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito seguiu a mulher até a unidade policial, onde ficou à espera dela.


De acordo com a polícia, a vítima procurou a delegacia aos prantos para denunciar agressões físicas e psicológicas sofridas durante o relacionamento. O casal estava junto havia cerca de um ano e quatro meses, mas havia terminado na quarta-feira (11), após a mulher sofrer agressões físicas, segundo o delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo.


Na tarde de quinta-feira, ao procurar a polícia para denunciar as agressões e solicitar medidas protetivas, a mulher foi seguida pelo ex-companheiro até a porta da delegacia. No local, ele passou a intimidá-la e permaneceu nas proximidades.


Policiais civis presenciaram parte da situação e encontraram o suspeito encostado no muro da unidade. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de perseguição contra mulher e violência psicológica. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Norte capixaba

Forte chuva alaga ruas e deixa morador desabrigado em Jaguaré

Publicado em 12/11/2026 às 17:48

Uma forte chuva provocou alagamentos em diversas ruas de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, o volume de precipitação ultrapassou 100 milímetrosLeitores de A Gazeta registraram em vídeo trechos totalmente tomados pelas águas.


De acordo com a Defesa Civil Municipal, até o momento há o registro de um morador desabrigado no bairro Irmã Tereza. Equipes da prefeitura seguem percorrendo o município para checar novos transtornos e prestar atendimento aos atingidos.


A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a cidade deve voltar a registrar novas pancadas de chuva ao longo da sexta-feira (13). Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99599-9954 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Obra da EDP interdita duas faixas da Rua Dona Maria Rosa, em Vitória

Publicado em 12/11/2026 às 13:13

Duas das três faixas da Rua Dona Maria Rosa, nas proximidades da Ponte da Passagem, em Vitória, foram interditadas na manhã desta quinta-feira (12) para a realização de uma obra emergencial da EDP. Segundo a concessionária, os trabalhos começaram às 10h30 e têm previsão de conclusão até as 17h.


Secretaria Municipal de Obras de Vitória (Semob) esclareceu que os serviços de realocação e substituição dos postes da rede elétrica fazem parte das intervenções necessárias para a construção do novo acesso ao bairro Andorinhas


A Semob informou ainda que a sinalização e a orientação do trânsito são realizadas com apoio operacional no local. A liberação das faixas interditadas ocorrerá após a conclusão dos serviços e a confirmação das condições de segurança para o tráfego. Até lá, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e, se possível, utilizem rotas alternativas.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Fora do ar?

Clientes da Caixa relatam instabilidade no Pix nesta quinta-feira (12)

Publicado em 12/11/2026 às 13:07
Clientes da Caixa relatam problemas em transações via Pix Pedro Affonso/Folhapress

Clientes da Caixa Econômica Federal se queixam de instabilidade no uso do Pix, na manhã desta quinta-feira (12). Usuários narram que o aplicativo do banco exibe uma mensagem de “processamento” após a execução de transações utilizando a forma de pagamento.


Relatos sobre o problema começaram aproximadamente às 9h40. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora falhas e instabilidades em serviços digitais, como aplicativos, bancos, redes sociais e sites, os registros de problemas nos serviços da Caixa saltaram de 61, às 9h37, para 1.074, às 11h37, uma alta de aproximadamente 1.661% 


Clientes reclamam das dificuldades para acessar tanto o gerenciamento de chaves quanto para concluir transferências via Pix. O Downdetector também registrou mais de 500 notificações de instabilidade relacionadas a essa forma de pagamento em diferentes instituições até as 10h19.


A Caixa Econômica Federal foi procurada por A Gazeta para esclarecer as causas da instabilidade, informar quais serviços foram afetados e se há previsão de normalização. Até a publicação desta reportagem, a instituição não havia se manifestado. O texto será atualizado em caso de houver retorno. 

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Ana Clara da Cruz

Estagiária / [email protected]
Ana Clara da Cruz
Crime

Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 10 anos em Ibitirama

Publicado em 12/11/2026 às 11:33
Município de Ibitirama, na Região do Caparaó do ES Crédito: Divulgação/CMI

Um homem de 58 anos foi preso na noite de quarta-feira (11), por suspeita de abusar sexualmente da enteada, de 10 anos, em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, o caso foi denunciado no final de outubro.


De acordo com a polícia, os abusos aconteciam quando a mãe da criança se ausentava. Após a menina revelar o que havia ocorrido, a mãe denunciou o caso e deixou o local com a filha.


Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça no fim da tarde de quarta-feira. Durante a diligência, o investigado foi localizado em casa. No imóvel, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será analisado.


A Polícia Civil informou que, como a investigação tramita sob segredo de Justiça, não serão divulgados outros detalhes.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Prejuízo de R$ 7 mil

Criminosos rendem família e roubam 250 kg de pimenta-do-reino em Jaguaré

Publicado em 12/11/2026 às 10:45

Três homens encapuzados e armados invadiram uma propriedade rural em Vargem Grande, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e roubaram cerca de 250 kg de pimenta-do-reino e um carro Fiat Uno, na noite de quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, o proprietário, o filho dele e um trabalhador foram rendidos e amarrados durante a ação. O prejuízo estimado é de R$ 7 mil.


Em entrevista à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, a dona da propriedade relatou que os suspeitos chegaram ao local por volta das 19h e renderam as pessoas que estavam na propriedade antes de levar os produtos.


Além das sacas de pimenta-do-reino, os criminosos também roubaram celulares e um Fiat Uno. O veículo foi encontrado abandonado na manhã desta quinta-feira (12), em meio a uma plantação na região.


O caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré, que trabalha para identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações sobre os autores do crime podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O anonimato é garantido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motociclista morre após acidente com caminhão na BR 101, no Norte do ES

Publicado em 12/11/2026 às 09:52
Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (11)
Segundo a PRF, Anderson dos Santos, de 22 anos, conduzia a motocicleta quando teria colidido de frente com o caminhão Reprodução | Redes Sociais

Um motociclista de 22 anos, identificado como Anderson dos Santos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na BR 101, no limite entre Aracruz e Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (11). De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta teria colidido de frente com o caminhão. O jovem morreu no local.


Segundo a PRF, o caminhoneiro não ficou ferido e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Conforme a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, foram acionados uma ambulância, um guincho, um veículo de inspeção e a Polícia Científica para atender à ocorrência. O trânsito no local não foi afetado.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Roda de carro quebra e frustra furto de 200 abacaxis em Marataízes

Publicado em 12/11/2026 às 09:42
Abacaxis são furtados em Marataízes
Abacaxis são furtados em Marataízes Reprodução/ @marata_news

Cerca de 200 abacaxis furtados foram encontrados dentro de um carro abandonado em uma plantação na localidade de Canaã, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11). O veículo foi deixado no local depois que uma das rodas quebrou, impedindo a fuga dos suspeitos.


A Guarda Civil Municipal foi acionada pela central de videomonitoramento. Segundo a corporação, o proprietário da plantação encontrou o automóvel na roça, com a roda dianteira direita danificada, e comunicou o fato às autoridades.


Durante a vistoria, os agentes localizaram as frutas no interior do veículo. Não havia ninguém no local. A equipe acionou um guincho para remover o automóvel e registrou a ocorrência.


O caso será investigado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, a Delegacia de Polícia de Marataízes trabalha para identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Obra começa no sábado (14)

Escadas metálicas vão ligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi

Publicado em 12/11/2026 às 07:36
Sinalização para pedestres e ciclistas na nova Orla do Canal de Camburi
Escadas vão interligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi Fernando Madeira

A Prefeitura de Vitória vai iniciar, no sábado (14), a instalação da primeira das quatro escadas metálicas que vão interligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi. 


Quando estiverem prontas, as estruturas vão permitir que pedestres e ciclistas que passam pela ponte acessem diretamente os dois deques, enquanto quem estiver nos espaços de convivência sobre a água também poderão subir até a ponte. Segundo a prefeitura, para que seja feito o serviço a Ponte Ayrton Senna será interditada para veículos, ciclistas e pedestres, das 13 às 18 horas, no sentido Praia do Canto-Jardim da Penha.


Cada escada terá 1,5 metro de largura e será composta por dois lances, com um patamar intermediário. A estrutura será de aço galvanizado a fogo e contará com guarda-corpo e guia lateral para bicicletas. O dispositivo permitirá que os ciclistas subam ou desçam empurrando suas bicicletas, facilitando a integração entre a estrutura cicloviária da ponte e os novos espaços urbanizados.


A previsão da prefeitura é que as quatro unidades sejam instaladas até dezembro.

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Redação de A Gazeta

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