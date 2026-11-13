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Funcionário de hotel é atropelado por motociclista e vai para UTI em Cachoeiro

Idoso de 68 anos sofreu fratura na perna e corte na cabeça ao tentar atravessar avenida fora da faixa de pedestres; ele foi levado para a UTI

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 12:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 nov 2026 às 12:10

Um idoso de 68 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um motociclista na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 20h de quinta-feira (12), quando o homem, funcionário de um hotel próximo, tentava atravessar a via fora da faixa de pedestres.


Segundo informações repassadas pelo filho da vítima, o idoso sofreu uma fratura na perna e um corte na cabeça. Ele foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde permanecia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (13).


De acordo com o subsecretário municipal de Trânsito, Paulo Chagas, o trecho tem velocidade máxima permitida de 30 km/h. Ele afirmou que houve falha tanto na travessia do pedestre quanto na condução da motocicleta, já que, aparentemente, o motociclista trafegava acima do limite estabelecido.


“Orientamos que, mesmo na faixa, observe se o veículo está parando e, sempre que possível, atravesse na faixa. E aos motociclistas, que respeitem o limite de velocidade”, orientou Chagas.


A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estiveram no local para controlar o tráfego. O motociclista também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.


*Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul

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