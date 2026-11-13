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Infecção respiratória

Covid-19: quem precisa se vacinar, quando testar e como se proteger

Para reduzir a circulação do vírus e proteger os mais frágeis, recomenda-se combinar a vacina com cuidados de higiene, o uso de máscaras em caso de sintomas gripais

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 12:08

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

13 nov 2026 às 12:08
Homem gripado
Homem gripado shutterstock
O Brasil voltou a registrar aumento no casos de Covid-19 nos últimos dias. Dados do último Boletim InfoGripe da Fiocruz apontam para crescimento no número de casos graves de Covid-19 em Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

No Espírito Santo, foram registrados 2.073 novos casos de Síndrome Gripal (SG) por Covid-19 e 15 mortes entre os casos notificados até a semana epidemiológica 43, encerrada em 31 de outubro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A maior concentração ocorreu entre adultos de 18 e 59 anos, seguido por idosos (60 anos ou mais). A secretaria destacou que também foram registrados casos em crianças, evidenciando a circulação do vírus em todas as faixas etárias.

O cenário merece atenção, mas não deve ser motivo para pânico. O mais importante é entender que o coronavírus continua circulando, que novas infecções podem acontecer e que a vacinação e os cuidados preventivos continuam sendo fundamentais, principalmente para pessoas mais vulneráveis.

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Segundo a infectologista Martina Zanotti, do Hospital Santa Rita, os sintomas mais comuns são os mesmos de um quadro gripal, podendo variar de quadros assintomáticos e formas leves até quadros graves, com insuficiência respiratória e óbito. "Os mais comuns são febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares no corpo e coriza nasal. Também podem ocorrer perda ou alteração do olfato e paladar, náuseas, vômitos e diarreia".

O cenário atual, de acordo com a médica, exige atenção, dado o aumento no número de casos, principalmente em grupos de risco, que têm mais chances de complicações - idosos, crianças pequenas, gestantes, pessoas com doenças crônicas e obesos. Mas não é motivo para pânico, uma vez que o vírus já está endêmico, como o vírus da gripe, sendo esperado esse ciclo de aumento e de queda dos casos ocasionalmente. “Hoje temos uma arma efetiva no combate aos casos graves, que é a vacinação e o uso de medicamentos antivirais em grupos de maior risco”, ressalta.

A infectologista diz que a doença não está mais grave. “As variantes atuais do vírus não modificaram a gravidade da doença. A maior parte dos casos é de doença leve. Porém, é importante lembrar que o risco de doença grave existe e pode acontecer em qualquer pessoa, mas, principalmente, nos grupos de risco e nos não adequadamente vacinados”, pontua.

De acordo com Martina Zanotti, na maioria dos casos de Covid-19, o quadro é de comprometimento respiratório, mas, assim como em outros vírus respiratórios, pode haver acometimento de outros órgãos, como o coração, cérebro, rins, entre outros.

A principal forma de prevenção contra casos graves continua sendo a vacinação. “A vacinação em dia, com os reforços necessários. Além disso, é importante o uso de máscara em quem tem sintomas respiratórios e em quem tem contato com essas pessoas, além da higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool a 70%”, reforça.
Cuidados no dia a dia
O infectologista Lauro Ferreira Pinto, do CVP Vacinas, diz que o risco geral continua baixo e os números ficam bem abaixo dos anos anteriores. Apesar do aumento nos diagnósticos, o Ministério da Saúde divulgou, nesta terça-feira (10), que os dados gerais de 2026 mostram uma queda de 68,8% nos casos e mortes por Covid-19 em comparação com 2025. Apenas cinco estados (Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina) apresentam um leve aumento pontual de SRAG por Covid-19, mas ainda em patamares baixos.

Além disso, os casos graves também caíram, sendo 3,4 mil registros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), 63% a menos que no ano passado, quando registrou 9,2 mil notificações. Já em relação aos óbitos, os números passaram de 1,4 mil para 437, uma queda de 69%, quando comparado a 2025.  

"O que é mais característico de quadros de Covid-19 é a presença de sintomas que afetem diversos sistemas do corpo e não só o respiratórip. Essa é uma das principais características que diferenciam a Covid-19 de outras infecções respiratórias comuns, como a gripe. Embora o vírus entre no organismo pelas vias aéreas e cause sintomas respiratórios frequentes, ele possui a capacidade de afetar múltiplos órgãos e sistemas do corpo simultaneamente", explica Lauro Ferreira Pinto.

Isso acontece porque o coronavírus (SARS-CoV-2) utiliza uma proteína receptora chamada ACE2 para entrar nas células humanas. Essa proteína está presente não apenas nos pulmões, mas também nos vasos sanguíneos, no coração, nos rins, no sistema digestivo e no sistema nervoso.

O médico ressalta que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra os casos graves, internações e mortes por Covid-19. "As vacinas atuais têm como foco principal reduzir a gravidade da infecção, evitando que ela evolua para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), hospitalizações e óbitos".

Para reduzir a circulação do vírus e proteger os mais frágeis, recomenda-se combinar a vacina com cuidados de higiene (como lavar as mãos ou usar álcool 70%), o uso de máscaras em caso de sintomas gripais ou em ambientes fechados/unidades de saúde, e a testagem rápida em caso de suspeita.

Quem pode vacinar?

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil é direcionada aos grupos prioritários (pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, internações ou óbito), além de crianças a partir de 6 meses. A necessidade de atualização e os intervalos variam conforme o grupo:


A cada 6 meses:


- Idosos (60 anos ou mais).


- Pessoas imunocomprometidas.


- Gestantes e puérperas (ou uma nova dose a cada gestação, conforme orientação específica).


Anualmente (reforço anual):


- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos.


- Pessoas com deficiência permanente.


- Pessoas com comorbidades (doenças crônicas como diabetes, problemas cardíacos ou pulmonares).


- Pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPI) e seus trabalhadores.


- Indígenas (vivendo em terras indígenas ou fora delas), ribeirinhos e quilombolas.


- Pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes em medidas socioeducativas.


- Pessoas em situação de rua.


- Trabalhadores dos Correios.

Se o paciente apresentar sintomas respiratórios (como febre, tosse, dor de garganta, cansaço ou dores no corpo) ou se tiver tido contato próximo com alguém infectado, deve fazer o teste. "Inclusive, saber se a pessoa está com COVID-19 ajuda a evitar o contato com idosos, gestantes, crianças e pessoas imunocomprometidas, reduzindo o risco de transmissão para quem tem maior chance de desenvolver formas graves da doença. No caso deles há antivirais específicos que precisam ser administrados nos primeiros dias para serem mais eficazes", ressalta o médico.

A infectologista Martina Zanotti alerta que ainda é importante fazer o teste para identificar a presença da doença. “É muito importante, principalmente para termos o diagnóstico correto, proteger os pacientes de maior risco - isolando o paciente doente para diminuir a transmissão - e prescrever o tratamento adequado para os grupos de maior risco de complicações”, explica. 

Ela acrescenta que usar a máscara é fundamental sempre que estiver com qualquer sintoma respiratório (tosse, coriza, dor de garganta), em serviços de saúde e em locais fechados e aglomerados se for paciente de risco (idoso, imunossuprimido, gestante). Outros cuidados também são importantes, como higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool a 70%, cobrir a boca e nariz com lenço descartável ao tossir e espirrar, manter ambientes bem ventilados e isolamento em domicílio se apresentar teste positivo.

“O atendimento deve ser procurado imediatamente em casos de sinais de alerta, que são falta de ar, febre persistente, dor no peito, confusão mental, sonolência excessiva e tonteira. Os pacientes que fazem parte dos grupos de risco de terem maior gravidade da doença, como os idosos e com imunidade baixa, também devem logo procurar avaliação médica para receberem o medicamento antiviral que é disponibilizado pelo SUS e que diminui a chance de evolução para formas graves”, ressalta a médica.

Diante da suspeita da doença, ela recomenda evitar sair de casa para diminuir a transmissão, fazer o teste para diagnóstico, deixar os ambientes bem ventilados, usar máscara quando precisar ter contato com outras pessoas, repouso, hidratação e monitorar os sintomas para procurar imediatamente atendimento médico, caso apareça algum sinal de alerta. “Se pertencer a grupo de risco (idosos e imunossuprimidos), procurar logo atendimento médico para avaliar uso do medicamento antiviral”, finaliza.

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