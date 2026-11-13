Covid-19: quem precisa se vacinar, quando testar e como se proteger

O infectologista Lauro Ferreira Pinto, do CVP Vacinas, diz que o risco geral continua baixo e os números ficam bem abaixo dos anos anteriores. Apesar do aumento nos diagnósticos, o Ministério da Saúde divulgou, nesta terça-feira (10), que os dados gerais de 2026 mostram uma queda de 68,8% nos casos e mortes por Covid-19 em comparação com 2025. Apenas cinco estados (Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina) apresentam um leve aumento pontual de SRAG por Covid-19, mas ainda em patamares baixos.





Além disso, os casos graves também caíram, sendo 3,4 mil registros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), 63% a menos que no ano passado, quando registrou 9,2 mil notificações. Já em relação aos óbitos, os números passaram de 1,4 mil para 437, uma queda de 69%, quando comparado a 2025.





"O que é mais característico de quadros de Covid-19 é a presença de sintomas que afetem diversos sistemas do corpo e não só o respiratórip. E ssa é uma das principais características que diferenciam a Covid-19 de outras infecções respiratórias comuns, como a gripe. Embora o vírus entre no organismo pelas vias aéreas e cause sintomas respiratórios frequentes, ele possui a capacidade de afetar múltiplos órgãos e sistemas do corpo simultaneamente", explica Lauro Ferreira Pinto.





Isso acontece porque o coronavírus (SARS-CoV-2) utiliza uma proteína receptora chamada ACE2 para entrar nas células humanas. Essa proteína está presente não apenas nos pulmões, mas também nos vasos sanguíneos, no coração, nos rins, no sistema digestivo e no sistema nervoso.





O médico ressalta que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra os casos graves, internações e mortes por Covid-19. "As vacinas atuais têm como foco principal reduzir a gravidade da infecção, evitando que ela evolua para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), hospitalizações e óbitos".





Para reduzir a circulação do vírus e proteger os mais frágeis, recomenda-se combinar a vacina com cuidados de higiene (como lavar as mãos ou usar álcool 70%), o uso de máscaras em caso de sintomas gripais ou em ambientes fechados/unidades de saúde, e a testagem rápida em caso de suspeita.