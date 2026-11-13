Poste inclinado em avenida movimentada preocupa moradores em Aracruz

Um poste inclinado e com parte do concreto deteriorado tem preocupado quem passa por uma das avenidas mais movimentadas do Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Localizada na Avenida Venâncio Flores, a estrutura apresenta fissuras e está inclinado em direção à pista, por onde trafegam centenas de veículos diariamente.





A EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na região, informou que o poste já foi mapeado e que a substituição será feita conforme o cronograma de serviços da empresa. Questionada sobre o prazo exato para a realização do trabalho, a distribuidora não passou mais detalhes.