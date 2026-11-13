ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Norte capixaba

Poste inclinado em avenida movimentada preocupa moradores em Aracruz

Localizada na Avenida Venâncio Flores, a estrutura apresenta fissuras e está inclinado em direção à pista, por onde trafegam centenas de veículos diariamente

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 12:30

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

13 nov 2026 às 12:30

Um poste inclinado e com parte do concreto deteriorado tem preocupado quem passa por uma das avenidas mais movimentadas do Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Localizada na Avenida Venâncio Flores, a estrutura apresenta fissuras e está inclinado em direção à pista, por onde trafegam centenas de veículos diariamente. 


A EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na região, informou que o poste já foi mapeado e que a substituição será feita conforme o cronograma de serviços da empresa. Questionada sobre o prazo exato para a realização do trabalho, a distribuidora não passou mais detalhes.

💬 O que acontece no seu bairro?

Veja Também 

Imagem de destaque

Loja é condenada a pagar R$ 6 mil após acusar cliente de furto em Vitória

Prefeitura da Serra apresenta projeto para Centro Cultural e Escola de Artes na Rotatória do Ó

Que fim levou o projeto de Centro Cultural na Rotatória do Ó, na Serra?

Evento Empório Pimentas & Cafés, realizado em São Mateus

Pimenta-do-reino e café conilon são destaques de festival no Norte do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Poste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A qualidade do SUS depende da valorização de quem está na linha de frente
Assembleia Legislativa do ES - Ales
Deputados do ES já podem apresentar emendas ao Orçamento de 2027
Acidente interdita trânsito na BR 101, em Ibiraçu
BR 101 tem estreitamento em Ibiraçu após rochas caírem na rodovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.