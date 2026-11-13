Que fim levou o projeto de Centro Cultural na Rotatória do Ó, na Serra?

Mais de três anos depois da inauguração do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza — também conhecido como Rotatória do Ó —, ainda não há previsão para construir o Centro Cultural e a Escola de Artes prometidos para o local, situado na região de Laranjeiras, na Serra.





O projeto do espaço cultural foi elaborado pela Prefeitura da Serra e encaminhado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES). A proposta, explica a prefeitura, é viabilizar uma parceria para a implementação e futura gestão. Atualmente, a administração pública está na fase de tratativas institucionais para definir as condições necessárias para a execução e a posterior gestão do equipamento.