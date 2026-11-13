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Que fim levou o projeto de Centro Cultural na Rotatória do Ó, na Serra?

A prefeitura ainda não abriu processo de licitação para execução da obra. O projeto está pronto, mas aguarda parceria para construção e gestão do espaço

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 08:44

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

13 nov 2026 às 08:44
Prefeitura da Serra apresenta projeto para Centro Cultural e Escola de Artes na Rotatória do Ó
Projeto da Prefeitura da Serra prevê construção de Centro Cultural e Escola de Artes na Rotatória do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza, a Rotatória do Ó, na região de Laranjeiras Prefeitura Municipal da Serra

Mais de três anos depois da inauguração do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza — também conhecido como Rotatória do Ó —, ainda não há previsão para construir o Centro Cultural e a Escola de Artes prometidos para o local, situado na região de Laranjeiras, na Serra.


O projeto do espaço cultural foi elaborado pela Prefeitura da Serra e encaminhado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES). A proposta, explica a prefeitura, é viabilizar uma parceria para a implementação e futura gestão. Atualmente, a administração pública está na fase de tratativas institucionais para definir as condições necessárias para a execução e a posterior gestão do equipamento.

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Essa foi a mesma informação repassada pela prefeitura em outubro de 2023, quando foi divulgado um vídeo apresentando o projeto do Centro Cultural e da Escola de Artes para a Rotatória do Ó, logo depois da inauguração do sistema viário. À época,a prefeitura já cogitava a parceria com a Fecomércio-ES, sobretudo para a gestão dos futuros equipamentos.

O prometido é que o espaço a ser construído ofereça atividades de música, dança, artes plásticas e teatro. A infraestrutura completa teria 2,8 mil m², incluindo 800 m² para um Centro de Eventos e um teatro com capacidade para 700 pessoas. Em razão da localização estratégica, também já estava estimada a construção de um heliponto, para servir de suporte aos cinco hospitais localizados nas imediações.


O Centro Cultural nem foi a primeira sugestão estudada para o local. Há mais de 15 anos, o projeto inicial defendia o Memorial Metropolitano, concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A ideia foi deixado de lado já na licitação da parte viária do empreendimento, em virtude do custo previsto para a construção do espaço.

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