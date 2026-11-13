Tem certeza que seu endereço na internet é seu?

Imagine que a sua empresa usa o mesmo endereço na internet há mais de vinte anos. Clientes, e-mails, anúncios e buscas dependem dele. Após tantos anos, seria viável discutir na justiça a propriedade sobre o domínio? Em caso inédito, a discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e gera alerta sobre gestão dos ativos digitais no planejamento sucessório.





O nome de domínio é o endereço que localiza algo na internet, como "suaempresa.com.br". No Brasil, os domínios ".br" são registrados pelo Registro.br, ligado ao NIC.br. Tem prioridade quem pede primeiro o registro do endereço, o qual precisa ser renovado periodicamente para não correr o risco de ser cancelado e se tornar disponível para outra pessoa, física ou jurídica. Atualmente, portanto, o registro está mais próximo de um direito de uso concedido por um sistema administrativo do que de uma escritura de imóvel.





No entanto, uma empresa de São Paulo pediu na Justiça a propriedade do domínio e trouxe à tona esse debate. Em um mundo cada vez mais digital, muitas empresas migraram exclusivamente para o espaço virtual, deixando inclusive de existir na realidade física. O lugar virtual tem um valor importante.