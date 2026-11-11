4 desafios para empresas que querem crescer em 2027

Se a prioridade é melhorar o atendimento, por exemplo, a empresa pode acompanhar o tempo de resposta e a resolução das solicitações. Quando o objetivo é fortalecer as vendas, vale observar a conversão de propostas e a continuidade do relacionamento com os clientes. Para Ravell Nava, essa avaliação precisa fazer parte da rotina. “A empresa precisa sair do planejamento e chegar à execução”, ressalta.