Rotatória do Ó vai ter teatro, escola de artes e heliponto; veja vídeo

O Sistema Viário Eldes Scherrer Souza, mais conhecido como Rotatória do Ó, já tem projeto para novas obras e vai ganhar teatro, escola de artes e até um heliponto. A novidade foi anunciada durante a cerimônia de inauguração no sábado (28). Na ocasião, a Prefeitura da Serra divulgou o projeto do centro cultural que será construído no local, que fica na região de Laranjeiras.

Estão previstos, para o espaço, um Centro Cultural e Escola de Artes, onde serão oferecidas atividades de música, dança, artes plásticas e teatro. O equipamento, cuja infraestrutura completa terá 2.800 m², vai contar um centro de eventos com 800 m² e teatro com capacidade para 700 pessoas.

Devido à localização estratégica, está prevista, ainda, a construção de um heliponto, para servir de suporte aos cinco hospitais localizados nas imediações.

“Já fechamos uma parceria com o Sesc e a Fecomércio para poder fazer o equipamento e a gestão. É um grande sonho, um centro de artes para o município, no coração da Serra”, disse o prefeito Sergio Vidigal.

O projeto executivo do centro cultural está sendo elaborado. Após finalizado, com as definições referentes ao custo total da obra, entrará na fase de licitação.

Inauguração

Confira como ficou a Rotatória do Ó, na Serra

O Sistema Viário Eldes Scherrer Souza foi inaugurado no sábado (28). A expectativa é que a obra agilize o trânsito para os motoristas que passam pela região de carro, moto e caminhão. Confira na galeria de fotos acima como ficou a rotatória após as intervenções, que incluem viadutos, mergulhões, ciclovia, além de faixas exclusivas para a circulação de ônibus.

Como funcionará o trânsito

Com a inauguração, o anel viário e torna uma passagem para o trânsito local da região de Laranjeiras. Pelos viadutos superiores, os condutores acessam as rotas para bairros como Laranjeiras, Morada de Laranjeiras, Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Alterosas, Jacaraípe, Manguinhos, entre outros, e acessam ainda a avenida Eldes Scherrer, com destino à BR 101.

Os mergulhões, ou passagens inferiores, permitem que o tráfego ocorra de forma expressa. São três passagens que terão o seguinte fluxo:

A passagem inferior 1 vem da avenida Eldes Scherrer de Souza e conta com cinco pistas, sendo duas vias destinadas para o corredor exclusivo de ônibus (mão e contramão) e três vias de mão única exclusivas para os demais veículos. Essas pistas dão acesso a outras duas passagens inferiores.

A passagem inferior 2 é destinada aos condutores que seguem no sentido Morada de Laranjeiras e terá duas pistas de mão única, que fluem para a avenida Copacabana.

Já a passagem inferior 3 ficará com os dois corredores exclusivos para ônibus que vêm da avenida Eldes Scherrer de Souza, e duas pistas para o tráfego comum no sentido avenida Talma Rodrigues Ribeiro.

Os ônibus que saem do Terminal de Laranjeiras e seguem sentido Terminal de Jacaraípe passarão pelo mergulhão da passagem inferior 3.

Já os ônibus que vêm de Jacaraípe, no sentido ao Terminal de Laranjeiras, deverão pegar a rotatória próxima à entrada da empresa Biancogrês, seguir pela avenida Central B e acessar, por meio do novo sistema viário, a avenida Eldes Scherrer de Souza.

A maioria das linhas de ônibus que trafegavam pela Rotatória do Ó passam agora a utilizar a nova faixa exclusiva, dedicada à circulação de coletivos, nos dois sentidos.

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), as linhas 805, 822, 846, 504, 523, 542 e 899 terão seus itinerários alterados e, a partir de agora, usarão a faixa exclusiva, nos sentidos de Jacaraípe e Laranjeiras. Já a linha 881 acessará a pista exclusiva apenas no sentido Jacaraípe.

Os pontos de parada de ônibus também sofreram alterações. De acordo com a Ceturb-ES, o ponto de parada que fica logo após o Hospital Meridional, fora de pista exclusiva, foi extinto. Em contrapartida, um novo ponto foi criado no início da pista para as linhas exclusivas, que não vão mais parar no ponto de ônibus em frente ao Hospital Meridional, no sentido Jacaraípe.

Ainda de acordo com a Ceturb-ES, as linhas 815, 860, 837, 849 e 875 permanecem com o itinerário normal. O ponto de ônibus em frente ao Hospital Meridional será exclusivo para essas linhas.

3,6 quilômetros de ciclovia