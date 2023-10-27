Rotatória do Ó: Transcol vai ter faixa exclusiva e novo ponto de parada

Os pontos de parada de ônibus também terão alterações. De acordo com a Ceturb-ES, o ponto de parada que fica logo após o Hospital Meridional, fora de pista exclusiva, será extinto. Em contrapartida, um novo ponto foi criado no início da pista para as linhas exclusivas, que não vão mais parar no ponto de ônibus em frente ao Hospital Meridional, no sentido Jacaraípe.