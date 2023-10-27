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Mobilidade urbana

Rotatória do Ó: Transcol vai ter faixa exclusiva e novo ponto de parada

Área de embarque e desembarque de passageiros que fica logo após o Hospital Meridional será extinta
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

27 out 2023 às 15:34

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 15:34

Sistema viário Eldes Scherrer Souza; rotatória do Ó
Com a inauguração do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza (Rotatoria do Ó), coletivos vão mudar itinerário Crédito: PMS/ Divulgação
Os moradores e trabalhadores da Serra que usam os ônibus do Sistema Transcol devem ficar atentos. A partir deste sábado (28), a maioria das linhas que passam pela Rotatória do Ó, em Laranjeiras, na Serra, vão passar a utilizar a nova faixa exclusiva, dedicada ao tráfego de coletivos, nos dois sentidos.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), as linhas 805, 822, 846, 504, 523, 542 e 899 terão seus itinerários alterados e agora vão passar pela faixa exclusiva, nos sentidos de Jacaraípe e Laranjeiras. Já a linha 881 não vai acessar a pista exclusiva no sentido Laranjeiras, apenas no sentido Jacaraípe. 
Os pontos de parada de ônibus também terão alterações. De acordo com a Ceturb-ES, o ponto de parada que fica logo após o Hospital Meridional, fora de pista exclusiva, será extinto. Em contrapartida, um novo ponto foi criado no início da pista para as linhas exclusivas, que não vão mais parar no ponto de ônibus em frente ao Hospital Meridional, no sentido Jacaraípe.
Ainda de acordo com a Ceturb-ES, as linhas 815, 860, 837, 849 e 875 permanecem com o itinerário normal. O ponto de ônibus em frente ao Hospital Meridional será exclusivo para essas linhas. Confira abaixo as linhas que passam pela pista exclusiva.
  • Ambos os sentidos ( Terminal de Jacaraípe e Laranjeiras)
805 T. LARANJERIAS /FEU ROSA - CIRCULAR
822 T. LARANJEIRAS/ALTEROSAS - CIRCULAR
832 T. LARANJEIRAS /VILA NOVA DE COLARES
846 T. LARANJEIRAS /PEDRO FEU ROSA- CIRCULAR
504 T. JACARAIPE/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA
523 T. JACARAIPE/ T. JARDIM AMÉRICA VIA BEIRA MAR
542 T. JACARAIPE /SHOPPING VITÓRIA VIA CAMBURI -EXPRESSO
561 T. JACARAIPE /T. C.GRANDE VIA D. MICHELINI/BR2-62-DOMINGO
899 T. CARAPINA/CASTELANDIA VIA F. ROSA/V. N. COLARES –NOTURNO
  • Somente sentido Terminal de Jacaraípe
881 T. LARANJEIRAS /CIVIT II CIRCULAR
  • Linhas que não entram no corredor exclusivo
815 T. LARANJERIAS /IFES
860 T. JACARAIPE/ T. LARANJEIRAS VIA ROD. PAULO P. GOMES
837 T. CARAPINA/NOVA ALMEIDA VIA JACARAIPI- NOTURNO
849 T. LARANJEIRAS /MORDA DE LARANJERIAS - CIRCULAR ( Segue pela Avenida Copacabana)
875 T. JACARAIPE /T. LARANJEIRAS VIA AV TAL RODRIGUES RIBEIRO

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