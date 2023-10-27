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Amarelo e laranja

ES recebe dois alertas de perigo de chuva forte até o fim de semana

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia foram emitidos na manhã desta sexta-feira (27) e valem até 10h de sábado (28)

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 10:29

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 out 2023 às 10:29
ES recebe dois alertas de perigo para chuva forte até sábado (28)
ES recebe dois alertas de perigo para chuva forte até sábado (28) Crédito: Inmet
Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã desta sexta-feira (27), para o risco de chuva intensa, válidos até 10h de sábado (28). O amarelo, de perigo potencial, compreende todos os municípios. O laranja, de maior intensidade, abrange para 64 cidades. 

ES recebe alertas de chuva

Alerta amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Risco considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Alerta laranja: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Diante dessa intensidade, há risco considerável para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades em laranja 

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição da Barra
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Ecoporanga
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Irupi
  30. Itaguaçu
  31. Itarana
  32. Iúna
  33. Jaguaré
  34. Jerônimo Monteiro
  35. João Neiva
  36. Laranja da Terra
  37. Linhares
  38. Mantenópolis
  39. Marechal Floriano
  40. Marilândia
  41. Mimoso do Sul
  42. Montanha
  43. Mucurici
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Nova Venécia
  47. Pancas
  48. Pedro Canário
  49. Pinheiros
  50. Ponto Belo
  51. Rio Bananal
  52. Santa Leopoldina
  53. Santa Maria de Jetibá
  54. Santa Teresa
  55. São Domingos do Norte
  56. São Gabriel da Palha
  57. São José do Calçado
  58. São Mateus
  59. São Roque do Canaã
  60. Sooretama
  61. Vargem Alta
  62. Venda Nova do Imigrante
  63. Vila Pavão
  64. Vila Valério

Aviso da Marinha 

A Marinha do Brasil emitiu um comunicado informando que um sistema de alta pressão pode afetar a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e provocar ventos de até 65 km/h entre a manhã de sábado (28) e a noite de domingo (29). Os ventos intensos devem ocorrer entre Arraial do Cabo (RJ) e a Capital capixaba. Por conta disso, a Marinha recomenda atenção para quem pratica atividades de pesca e esporte nessa região litorânea.

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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