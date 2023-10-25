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Mobilidade urbana

Rotatória do Ó: após três anos, obra será inaugurada na Serra

Evento de inauguração está marcado para o próximo sábado (28), às 9 horas; obra mudará o trânsito da região com mergulhões, ciclovia e viaduto

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 09:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2023 às 09:58
Sistema Viário Eldes Scherrer Souza
Sistema Viário Eldes Scherrer Souza, mais conhecido como Rotatória do Ó Crédito: Edson Reis | Secretaria de Comunicação da Serra
Prefeitura da Serra vai inaugurar, no próximo sábado (28), às 9 horas, o Sistema Viário Eldes Scherrer Souza – também conhecido como Rotatória do Ó. A construção, que fica localizada em Laranjeiras, será responsável por agilizar e melhorar o trânsito para cerca de 45 mil condutores que trafegam pela região, segundo estimativa da administração municipal. As obras, que tiveram início em 2020, custaram um total de R$ 68 milhões para os cofres públicos.
Além do anel viário – que foi totalmente liberado no final de julho –, a nova rotatória terá uma via expressa exclusiva para ônibus, ciclovia e três mergulhões que entregarão um melhor fluxo para o trânsito local, beneficiando os veículos que vão para os bairros Morada de Laranjeiras, Laranjeiras, Feu Rosa, Jacaraípe, Manguinhos, entre outros.
Obras da rotatória do Ó sem sinalização
Obras da rotatória do Ó duraram três anos Crédito: Rafael Zambe
Em abril deste ano, A Gazeta destacou algumas obras que estavam com as entregas em atraso. Uma delas era a Rotatória do Ó. Na época, a Secretaria de Obras do município explicou os motivos da demora. “A obra sofreu atrasos por conta de alguns fatores, como ajustes que tiveram de ser feitos no projeto inicial e interferências externas, que dizem respeito a questões que tiveram de ser acertadas com relação a gasoduto, fibra ótica e a redes de esgoto e de abastecimento de água na região. Outro fato que postergou a entrega da rotatória foi o atraso no fornecimento de vigas na montagem dos viadutos.”
A pasta frisou que, somando a isso, as fortes chuvas entre setembro e dezembro de 2022 interromperam trabalhos como os de terraplanagem naquele período.
Como funcionará o trânsito:
O anel viário, que já está liberado, se tornará uma passagem para o trânsito local da região de Laranjeiras.
Pelos viadutos superiores, que também já foram entregues, os condutores acessam as rotas para bairros como Laranjeiras, Morada de Laranjeiras, Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Alterosas, Jacaraípe, Manguinhos, entre outros, e acessam ainda a avenida Eldes Scherrer, com destino à BR 101.
Os mergulhões, ou passagens inferiores, permitirão que o tráfego de forma expressa. São três passagens que terão o seguinte fluxo:
  • A passagem inferior 1 vem da avenida Eldes Scherrer de Souza e possui cinco pistas, sendo duas vias destinadas para o corredor exclusivo de ônibus (mão e contramão) e três vias de mão única exclusivas para os demais veículos. Essas pistas dão acesso a outras duas passagens inferiores.
  • A passagem inferior 2 é destinada aos condutores que seguem no sentido Morada de Laranjeiras e terá duas pistas de mão única, que fluem para a avenida Copacabana.
  • Já a passagem inferior 3 ficará com os dois corredores exclusivos para ônibus que vêm da avenida Eldes Scherrer de Souza, e duas pistas para o tráfego comum no sentido avenida Talma Rodrigues Ribeiro.
As mudanças no trânsito após inauguração da Rotatória do Ó
As mudanças no trânsito após inauguração da Rotatória do Ó Crédito: Prefeitura da Serra
Os ônibus que saem do Terminal de Laranjeiras e seguem sentido Terminal de Jacaraípe passarão pelo mergulhão da passagem inferior 3. 
Já os ônibus que vêm de Jacaraípe, no sentido ao Terminal de Laranjeiras, deverão pegar a rotatória próxima à entrada da empresa Biancogrês, seguir pela avenida Central B e acessar, por meio do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza, a avenida Eldes Scherrer de Souza.

Ciclovia

O Sistema Viário Eldes Scherrer Souza possui também 3,6 quilômetros de ciclovia. O objetivo é ligar a ciclovia da avenida Eldes Scherrer com a da avenida Copacabana – que foi criada com a obra – e integrá-las com a ciclovia que segue para a avenida Talma Rodrigues Ribeiro.

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