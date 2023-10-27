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Trânsito

Carro vai parar no meio de ciclovia após acidente na Avenida Vitória

Motorista teria colidido com gradil da ciclovia depois ter sido sido fechada por outro veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2023 às 10:55

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 10:55

Carro vai parar no meio de ciclovia em acidente na Avenida Vitória
Carro vai parar no meio de ciclovia em acidente na Avenida Vitória Crédito: Reprodução
Um carro invadiu a ciclovia que atravessa a Avenida Vitória na manhã desta sexta-feira (27), próximo ao campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vitória. Segundo informações passadas pela motorista do veículo aos agentes da Guarda Municipal, a colisão com o gradil da ciclovia teria acontecido após ela perder o controle do veículo por ter sido fechada por outro carro.
Após o acidente, a condutora foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e, por apresentar ferimentos leves, encaminhada ao Hospital São Lucas.
O veículo foi removido da ciclovia por um guincho particular e uma equipe da Central de Serviços de Vitória foi ao local para realizar a manutenção do gradil danificado durante a colisão.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber mais informações da ocorrência. A matéria será atualizada quando houver retorno.

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