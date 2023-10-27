Carro vai parar no meio de ciclovia após acidente na Avenida Vitória

Carro vai parar no meio de ciclovia em acidente na Avenida Vitória Crédito: Reprodução

Um carro invadiu a ciclovia que atravessa a Avenida Vitória na manhã desta sexta-feira (27), próximo ao campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vitória. Segundo informações passadas pela motorista do veículo aos agentes da Guarda Municipal, a colisão com o gradil da ciclovia teria acontecido após ela perder o controle do veículo por ter sido fechada por outro carro.

Após o acidente, a condutora foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e, por apresentar ferimentos leves, encaminhada ao Hospital São Lucas.

O veículo foi removido da ciclovia por um guincho particular e uma equipe da Central de Serviços de Vitória foi ao local para realizar a manutenção do gradil danificado durante a colisão.