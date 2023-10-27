Vitória é a cidade do ES com maior diferença entre mulheres e homens

Na turma do segundo ano do Salesiano de Vitória, meninas são a maioria Crédito: Carlos Alberto Silva

Dados do Censo 2022 revelam que uma impressão de muitos moradores de Vitória é real: há mais mulheres que homens na cidade. No Espírito Santo , a proporção é de 95,2 homens a cada 100 mulheres, mas a Capital tem a maior diferença do Estado: são 86,2 homens para cada 100 mulheres.

Uma das razões, de acordo com relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , é o envelhecimento da população. "É esperado que o número de homens seja gradualmente menor que o número total de mulheres, já que essas apresentam, na média, menor mortalidade durante todas as etapas da vida", diz um trecho do relatório.

Na outra ponta está o município de Santa Leopoldina , na Região Serrana do Estado, que tem a maior diferença, dessa vez, para o lado dos homens, com 110,4 para cada 100 mulheres.

A análise dessa proporação se chama "razão de sexo" e é calculada com base no número de homens a cada 100 mulheres. Então, quando esse número é maior que 100, significa que a cidade tem mais homens que mulheres. Quando é inferior, quer dizer que são as mulheres que prevalecem.

Abaixo, você pode ver o gráfico com com a população de mulheres e homens, por faixa etária, de todos os municípios do Espírito Santo. Para escolher a cidade, basta clicar no canto superior esquerdo do gráfico e escolher.

Essa prevalência feminina pode ser notada já nas salas de aulas. Na turma do segundo ano do colégio Salesiano de Vitória, é possível notar que há muito mais meninas que meninos. Mais numerosas, alunas com idades entre 7 e 8 anos, já se posicionam de forma crítica, como conta a professora Elizamara Pratti, mas existe muito respeito entre os colegas.