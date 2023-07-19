Censo 2022: geografia da população capixaba e análise regional

Vista aérea de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Na escala dos municípios capixabas, o maior crescimento populacional relativo ocorreu em Presidente Kennedy (+29,9%) entre 2010 e 2022. O menor crescimento populacional foi contabilizado em Pancas (-12,3%). Em 2022, Serra se caracterizou como o município mais populoso do ES , como mais de 520 mil habitantes. Enquanto isso, Divino de São Lourenço se destacou como o município menos populoso, com cerca de 5 mil pessoas residentes.

A análise regional dos dados censitários de 2022 demonstrou que os municípios capixabas podem ser classificados em três grupos, a saber, aqueles a) com menos de 20 mil habitantes, b) com 20 mil a 50 mil pessoas residentes e c) com mais de 50 mil habitantes.

O Estado conta com 42 municípios com menos de 20 mil pessoas residentes, 25 municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes e 11 municípios com mais de 50 mil habitantes, conforme os estudos conjuntos do IBGE e IJSN. O primeiro grupo de municípios computou aumento populacional de 2,3%. No grupo de municípios de 20 mil a 50 mil habitantes o crescimento foi de 7,9% e nos municípios mais populosos o aumento foi de 10,8%.

Esse último grupo foi formado por Serra (520 mil habitantes), Vila Velha (467 mil pessoas residentes), Cariacica (353 mil habitantes), Vitória (322 mil pessoas residentes), Cachoeiro de Itapemirim (185 habitantes), Linhares (166 mil pessoas residentes), Guarapari (124 mil habitantes), São Mateus (123 mil pessoas residentes), Colatina (119 mil habitantes), Aracruz (94 mil pessoas residentes) e Viana (73 mil habitantes).

Todos os sete municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) compõem o grupo dos municípios capixabas mais populosos (Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Guarapari e Viana), exceto Fundão (18 mil habitantes). A RMGV concentrou 49,1% da população do Espírito Santo em 2022.

Nos estudos demográficos da rede nacional de pesquisa do INCT Observatório das Metrópoles a RMGV se destaca por algumas especificidades. Por exemplo, o município polo metropolitano, Vitória, não é o mais populoso da RMGV. A capital capixaba é o 4º município mais populoso da metrópole e do estado.