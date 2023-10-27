Censo 2022: aumenta diferença na quantidade de homens e mulheres no ES

A proporção de homens em relação a mulheres caiu no Espírito Santo desde o último censo demográfico, feito em 2010. O levantamento mais recente, de 2022, e divulgado nesta sexta-feira (27) pelo IBGE, mostra que há 95,2 homens para cada 100 mulheres no Estado, duas a menos que dez anos antes. Na década de 1980, a situação era oposta: havia mais homens do que mulheres.
A análise dessa diferença se chama "razão de sexo". Quando esse indicador é maior do que 100, o volume de homens é maior que o de mulheres. Por outro lado, quando esse indicador é menor que 100, significa que há menos homens que mulheres.
Considerando esse indicador, Santa Leopoldina se destaca com a maior razão de sexo do Estado, ou seja, é o município que tem proporcionalmente mais homens que mulheres. Os dados mostram que há ainda outras 23 cidades na mesma situação, ou seja, que têm a razão de sexo maior que 100.
Em cinco cidades, foi registrado praticamente o mesmo número de mulheres e homens, e o indicador ficou em exatamente 100.
Em contrapartida, Vitória (86,2) é a cidade com mais mulheres, registrando o menor valor para esse indicador. Outros municípios da Região Metropolitana estão na mesma situação: Serra, Vila Velha e Cariacica também estão no top 5 dos lugares onde a população feminina é proporcionalmente maior.