Censo 2022: qual a população por sexo e idade em cada cidade do ES

O gráfico que mostra a evolução da população a partir das informações de idade e sexo se chama pirâmide etária. A base da pirâmide são as crianças, e o topo refere-se à população idosa. O estreitamento ou o alargamento de determinada área dessa pirâmide mostra qual grupo de idade é menos ou mais numeroso.

No gráfico a seguir, é possível ver qual é a parte mais "larga" da pirâmide etária de cada município. No Espírito Santo, essa área está atualmente nas faixas entre 30 e 50 anos. No Censo feito em 2010, a maior parte da população tinha entre 14 e 30 anos. Isso demonstra o envelhecimento da população, que é o resultado da redução do número de crianças nascendo e do fato de que as pessoas estão vivendo mais tempo.