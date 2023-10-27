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Censo 2022: qual a população por sexo e idade em cada cidade do ES

Gráfico aponta qual grupo etário é mais numeroso em cada município

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 10:41

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

27 out 2023 às 10:41
Data: 02/04/2020 - ES - Cariacica - Pandemia coronavÃ­rus - Movimento de pedestres na avenida Expedito Garcia, Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
População do Espírito Santo tem mais pessoas na faixa entre 30 e 50 anos de idade Crédito: Vitor Jubini - 02/04/2020
O IBGE divulgou os dados de idade e sexo dos moradores do Brasil obtidos no Censo de 2022. O levantamento mostra que o Espírito Santo, como o restante do Brasil, tem cada vez mais idosos e menos crianças. Contudo, a situação não é a mesma em todas as cidades.
O gráfico que mostra a evolução da população a partir das informações de idade e sexo se chama pirâmide etária. A base da pirâmide são as crianças, e o topo refere-se à população idosa. O estreitamento ou o alargamento de determinada área dessa pirâmide mostra qual grupo de idade é menos ou mais numeroso.
No gráfico a seguir, é possível ver qual é a parte mais "larga" da pirâmide etária de cada município. No Espírito Santo, essa área está atualmente nas faixas entre 30 e 50 anos. No Censo feito em 2010, a maior parte da população tinha entre 14 e 30 anos. Isso demonstra o envelhecimento da população, que é o resultado da redução do número de crianças nascendo e do fato de que as pessoas estão vivendo mais tempo.

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