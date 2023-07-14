A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Obras (Seob), vai fazer a liberação de mais um viaduto da Rotatória do Ó, promovendo outras mudanças no trânsito da região. As alterações começam a valer neste domingo (16), a partir das 17 horas, de forma definitiva.
As passagens serão sinalizadas e agentes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estarão no local para orientar os condutores.
Confira como ficará o trânsito:
- Veículos que vêm da avenida Copacabana (sentido avenida Eldes Scherrer)
- Agora vão passar pela pista do viaduto 3 (em frente ao posto de gasolina) para acessar a Rua 1 A.
- Veículos que vêm da avenida Eldes Scherrer (sentido Morada de Laranjeiras)
- Os motoristas que vierem pela avenida Eldes Scherrer e quiserem fazer o retorno para a Rua 1 A, também poderão passar pela pista do viaduto 3 (em frente ao posto de gasolina).
Rotatória do Ó: novo viaduto é liberado e trânsito sofre mudanças na Serra
- Veículos no sentido Feu Rosa
- Os condutores que querem ir no sentido Feu Rosa, tanto vindos da Avenida Eldes Scherrer, quanto da Avenida Copacabana, podem continuar o trajeto normalmente pela Avenida Central B.