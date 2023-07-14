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Rotatória do Ó: novo viaduto é liberado e trânsito sofre mudanças na Serra

As alterações começam a valer neste domingo (16), a partir das 17 horas, de forma definitiva. Confira os novos trechos e como fica a situação na região

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 15:58

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 jul 2023 às 15:58
Obra da rotatória do Ó
Passagens serão sinalizadas e agentes da PMS estarão no local para orientar os condutores. Crédito: Edson Reis/PMS
Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Obras (Seob), vai fazer a liberação de mais um viaduto da Rotatória do Ó, promovendo outras mudanças no trânsito da região. As alterações começam a valer neste domingo (16), a partir das 17 horas, de forma definitiva. 
As passagens serão sinalizadas e agentes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estarão no local para orientar os condutores.
Confira nova mudança no trânsito da Rotatória do Ó, na Serra
Novas mudanças no trânsito da Rotatória do Ó, na Serra Crédito: Prefeitura da Serra

Confira como ficará o trânsito:

- Veículos que vêm da avenida Copacabana (sentido avenida Eldes Scherrer)
  • Agora vão passar pela pista do viaduto 3 (em frente ao posto de gasolina) para acessar a Rua 1 A.
- Veículos que vêm da avenida Eldes Scherrer (sentido Morada de Laranjeiras)
  • Os motoristas que vierem pela avenida Eldes Scherrer e quiserem fazer o retorno para a Rua 1 A, também poderão passar pela pista do viaduto 3 (em frente ao posto de gasolina).
Rotatória do Ó: novo viaduto é liberado e trânsito sofre mudanças na Serra
- Veículos no sentido Feu Rosa
  • Os condutores que querem ir no sentido Feu Rosa, tanto vindos da Avenida Eldes Scherrer, quanto da Avenida Copacabana, podem continuar o trajeto normalmente pela Avenida Central B.

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