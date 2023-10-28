Rotatória do Ó: veja mudanças para carros, bicicletas e ônibus

Sistema Viário Eldes Scherrer Souza: viadutos, ciclovia e nova faixa exclusiva para ônibus estão entre as mudanças Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

O Sistema Viário Eldes Scherrer Souza — também conhecido como Rotatória do Ó — será inaugurado pela Prefeitura da Serra , neste sábado (28), às 9 horas. Com a construção, que fica localizada em Laranjeiras, a administração municipal espera agilizar e melhorar o trânsito para os motoristas que trafegam pela região. Também haverá mudanças para ciclistas e usuários de ônibus.

Além do anel viário – que foi totalmente liberado no final de julho –, a nova rotatória terá uma via expressa exclusiva para ônibus, ciclovia e três mergulhões que devem propiciar melhor fluxo para o trânsito local. Segundo estimativas da administração municipal, pelo menos 45 mil condutores serão beneficiados.

Como funcionará o trânsito

O anel viário, que já está liberado, se tornará uma passagem para o trânsito local da região de Laranjeiras.

Pelos viadutos superiores, que também já foram entregues, os condutores acessam as rotas para bairros como Laranjeiras, Morada de Laranjeiras, Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Alterosas, Jacaraípe, Manguinhos, entre outros, e acessam ainda a avenida Eldes Scherrer, com destino à BR 101

Os mergulhões, ou passagens inferiores, permitirão que o tráfego ocorra de forma expressa. São três passagens que terão o seguinte fluxo:

A passagem inferior 1 vem da avenida Eldes Scherrer de Souza e conta com cinco pistas, sendo duas vias destinadas para o corredor exclusivo de ônibus (mão e contramão) e três vias de mão única exclusivas para os demais veículos. Essas pistas dão acesso a outras duas passagens inferiores.

A passagem inferior 2 é destinada aos condutores que seguem no sentido Morada de Laranjeiras e terá duas pistas de mão única, que fluem para a avenida Copacabana.

Já a passagem inferior 3 ficará com os dois corredores exclusivos para ônibus que vêm da avenida Eldes Scherrer de Souza, e duas pistas para o tráfego comum no sentido avenida Talma Rodrigues Ribeiro.

Os ônibus que saem do Terminal de Laranjeiras e seguem sentido Terminal de Jacaraípe passarão pelo mergulhão da passagem inferior 3.

Já os ônibus que vêm de Jacaraípe, no sentido ao Terminal de Laranjeiras, deverão pegar a rotatória próxima à entrada da empresa Biancogrês, seguir pela avenida Central B e acessar, por meio do novo sistema viário, a avenida Eldes Scherrer de Souza.

Faixa exclusiva para ônibus e novo ponto de parada

A partir deste sábado (28), a maioria das linhas de ônibus que passam pela Rotatória do Ó, em Laranjeiras, na Serra, passarão a utilizar a nova faixa exclusiva , dedicada ao tráfego de coletivos, nos dois sentidos.

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), as linhas 805, 822, 846, 504, 523, 542 e 899 terão seus itinerários alterados e, a partir de agora, usarão a faixa exclusiva, nos sentidos de Jacaraípe e Laranjeiras. Já a linha 881 acessará a pista exclusiva apenas no sentido Jacaraípe.

Os pontos de parada de ônibus também terão alterações. De acordo com a Ceturb-ES, o ponto de parada que fica logo após o Hospital Meridional, fora de pista exclusiva, será extinto. Em contrapartida, um novo ponto foi criado no início da pista para as linhas exclusivas, que não vão mais parar no ponto de ônibus em frente ao Hospital Meridional, no sentido Jacaraípe.

Ainda de acordo com a Ceturb-ES, as linhas 815, 860, 837, 849 e 875 permanecem com o itinerário normal. O ponto de ônibus em frente ao Hospital Meridional será exclusivo para essas linhas.

3,6 quilômetros de ciclovia

O Sistema Viário Eldes Scherrer Souza conta ainda com 3,6 quilômetros de ciclovia, ligando a avenida Eldes Scherrer com a avenida Copacabana – que foi criada com a obra – e integrando-as com a ciclovia que segue para a avenida Talma Rodrigues Ribeiro.

Obra teve atrasos

A Gazeta destacou algumas obras que estavam com as entregas em atraso. Em abril deste ano,destacou algumas obras que estavam com as entregas em atraso. Uma delas era a Rotatória do Ó. Na época, a Secretaria de Obras do município explicou os motivos da demora.

“A obra sofreu atrasos por conta de alguns fatores, como ajustes que tiveram de ser feitos no projeto inicial e interferências externas, que dizem respeito a questões que tiveram de ser acertadas com relação a gasoduto, fibra ótica e a redes de esgoto e de abastecimento de água na região. Outro fato que postergou a entrega da rotatória foi o atraso no fornecimento de vigas na montagem dos viadutos.”