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Mobilidade

Rotatória do Ó: vídeo explica como vai ficar o trânsito no local

As obras do novo sistema viário de Laranjeiras, na Serra, foram concluídas e mudam a circulação de motoristas na região

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:18

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 out 2023 às 17:18
Após três anos de obras, a Prefeitura da Serra inaugura, neste sábado (28), o novo Sistema Viário Eldes Scherrer Souza, que inclui a avenida de mesmo nome e a popular Rotatória do Ó, em Laranjeiras. Com as intervenções, cujo investimento foi da ordem de R$ 68 milhões, haverá uma via expressa exclusiva para ônibus, ciclovia e mergulhões.
A expectativa da administração municipal é melhorar o tráfego local e também a circulação, entre outros bairros, para Morada de Laranjeiras, Feu Rosa, Manguinhos e Jacaraípe. Para entender as mudanças no trânsito da região, confira o vídeo. 

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