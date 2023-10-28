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Novidade no trânsito

Confira em vídeo e fotos como ficou a nova Rotatória do Ó, na Serra

Obra de mobilidade urbana foi entregue neste sábado (28) e inclui viadutos, mergulhões e ciclovia, na região de Laranjeiras

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2023 às 18:53
O Sistema Viário Eldes Scherrer Souza — também conhecido como Rotatória do Ó — foi inaugurado pela Prefeitura da Serra, neste sábado (28). A expectativa é que a obra agilize o trânsito para os motoristas que passam pela região de carro, moto e caminhão.  Também haverá mudanças para ciclistas e usuários de transporte público. Confira no vídeo acima e na galeria de fotos abaixo como ficou a rotatória após as intervenções, que incluem viadutos, mergulhões, ciclovia, além de faixas exclusivas para a circulação de ônibus.

Confira como ficou a Rotatória do Ó, na Serra

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