Confira em vídeo e fotos como ficou a nova Rotatória do Ó, na Serra

O Sistema Viário Eldes Scherrer Souza — também conhecido como Rotatória do Ó — foi inaugurado pela Prefeitura da Serra, neste sábado (28). A expectativa é que a obra agilize o trânsito para os motoristas que passam pela região de carro, moto e caminhão. Também haverá mudanças para ciclistas e usuários de transporte público. Confira no vídeo acima e na galeria de fotos abaixo como ficou a rotatória após as intervenções, que incluem viadutos, mergulhões, ciclovia, além de faixas exclusivas para a circulação de ônibus.