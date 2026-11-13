Encontro de capoeira reúne praticantes com mais de 50 anos de quatro municípios em Viana

Pessoas com 50 anos ou mais que começaram a praticar capoeira já na maturidade se reúnem neste sábado (14), a partir das 14h, no Espaço Quintal da Cultura, em Viana, para um encontro cultural gratuito com cinco horas de programação. A atividade faz parte do projeto “Nunca é Tarde para Gingar: Capoeira, Cultura e Qualidade de Vida na Terceira Idade”.





A expectativa é que cerca de 40 participantes de Viana, Cariacica, Serra, Marechal Floriano e Guarapari, além de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) estejam no evento, com transporte custeado pelo próprio projeto. A programação começa com acolhimento e integração e segue com vivência de musicalidade, oficina de percussão e ritmo, movimentação adaptada à terceira idade e roda de capoeira coletiva. O encontro termina com apresentação da Banda de Congo Mestre Jeffinho e uma confraternização.





Segundo a coordenadora geral do projeto, Christine Avelar, a ideia é dar visibilidade a quem entrou na capoeira depois da juventude.





“Buscamos valorizar e dar visibilidade às pessoas que iniciaram na capoeira já na fase adulta, algumas iniciaram acima dos 50 anos. O encontro é um reconhecimento a essas trajetórias e uma forma de manter a tradição circulando entre todas as gerações”, afirmou.





Além do evento, o projeto prevê ações de registro e memória, como fotografias, coleta de depoimentos de participantes e mestres, produção de um relatório final e de um álbum digital, que serão disponibilizados como produtos de salvaguarda. A proposta é fortalecer a preservação da capoeira como patrimônio cultural imaterial brasileiro, reconhecida pelo Iphan em 2008.