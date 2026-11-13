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Capoeira

Encontro de capoeira reúne praticantes com mais de 50 anos de quatro municípios em Viana

Evento gratuito neste sábado (14) tem roda, oficina de percussão e apresentação de congo
Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 10:00

Praticantes com 50 anos ou mais se reúnem em roda de capoeira neste sábado (14), em Viana
Praticantes com 50 anos ou mais se reúnem em roda de capoeira neste sábado (14), em Viana Foto: Urbi Produções

Pessoas com 50 anos ou mais que começaram a praticar capoeira já na maturidade se reúnem neste sábado (14), a partir das 14h, no Espaço Quintal da Cultura, em Viana, para um encontro cultural gratuito com cinco horas de programação. A atividade faz parte do projeto “Nunca é Tarde para Gingar: Capoeira, Cultura e Qualidade de Vida na Terceira Idade”. 


A expectativa é que cerca de 40 participantes de Viana, Cariacica, Serra, Marechal Floriano e Guarapari, além de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) estejam no evento, com transporte custeado pelo próprio projeto. A programação começa com acolhimento e integração e segue com vivência de musicalidade, oficina de percussão e ritmo, movimentação adaptada à terceira idade e roda de capoeira coletiva. O encontro termina com apresentação da Banda de Congo Mestre Jeffinho e uma confraternização.


Segundo a coordenadora geral do projeto, Christine Avelar, a ideia é dar visibilidade a quem entrou na capoeira depois da juventude. 


“Buscamos valorizar e dar visibilidade às pessoas que iniciaram na capoeira já na fase adulta, algumas iniciaram acima dos 50 anos. O encontro é um reconhecimento a essas trajetórias e uma forma de manter a tradição circulando entre todas as gerações”, afirmou.


Além do evento, o projeto prevê ações de registro e memória, como fotografias, coleta de depoimentos de participantes e mestres, produção de um relatório final e de um álbum digital, que serão disponibilizados como produtos de salvaguarda. A proposta é fortalecer a preservação da capoeira como patrimônio cultural imaterial brasileiro, reconhecida pelo Iphan em 2008.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Felipe Khoury. 

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