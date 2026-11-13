BR 447: conclusão das obras é adiada para junho de 2027

A BR 447, que ligará a BR 262, em Viana, ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, tem nova data para conclusão das obras: junho de 2027. O prazo final foi atualizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mais uma vez por conta das desapropriações. A previsão é de que os últimos imóveis sejam desapropriados durante o mês de dezembro. Depois disso, serão necessários mais alguns meses para concluir toda a obra.





Em agosto deste ano, o ministro dos Transportes, George Santoro, havia confirmado a entrega da rodovia federal para este ano, com a expectativa de que os últimos imóveis fossem desapropriados até setembro, o que não aconteceu. A atualização do cronograma considera essa dificuldade nas tratativas de desapropriação, que, segundo o ministro, precisou de intervenção judicial para resolver a questão.