BR 447: conclusão das obras é adiada para junho de 2027

A BR 447, que ligará a BR 262, em Viana, ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, tem nova data para conclusão das obras: junho de 2027. O prazo final foi atualizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mais uma vez por conta das desapropriações. A previsão é de que os últimos imóveis sejam desapropriados durante o mês de dezembro. Depois disso, serão necessários mais alguns meses para concluir toda a obra.
Em agosto deste ano, o ministro dos Transportes, George Santoro, havia confirmado a entrega da rodovia federal para este ano, com a expectativa de que os últimos imóveis fossem desapropriados até setembro, o que não aconteceu. A atualização do cronograma considera essa dificuldade nas tratativas de desapropriação, que, segundo o ministro, precisou de intervenção judicial para resolver a questão.
Apesar da demora em concluir essa etapa de desapropriações, o Dnit destaca que todo o processo teve êxito, muito graças ao trabalho de mutirão de desapropriação, permitindo avançar na resolução das demandas. O departamento nacional explica que o mutirão contribuiu para organizar as etapas finais de liberação das áreas e criar condições para o prosseguimento das intervenções.
Porém, as últimas famílias ainda precisarão deixar os imóveis. A previsão é de que isso ocorra ao longo do mês de dezembro, o que permitirá o avanço na execução dos trechos restantes, consolidando o novo cronograma de conclusão da obra: junho de 2027.
Com investimento de R$ 236 milhões, a rodovia federal deve fortalecer a logística capixaba. A nova ligação vai contribuir para melhorar o acesso ao porto, favorecer o transporte de cargas e reduzir a pressão do tráfego pesado sobre vias urbanas da Grande Vitória, com benefícios para a mobilidade e a eficiência logística regional.
A obra possui 4,33 quilômetros de extensão de eixo, mas, consideradas as intervenções nos arruamentos laterais, acessos e rotatórias, a extensão total chega a 16,3 quilômetros. Atualmente, as frentes de trabalho estão concentradas na interseção com o Corredor Sudoeste.
O último viaduto desse trecho já foi concluído, e os serviços avançam na execução dos acessos necessários à integração da estrutura com o sistema viário existente. Essa etapa representa um avanço importante para conectar os diferentes segmentos da obra e ampliar a funcionalidade da infraestrutura implantada.
Entre as intervenções previstas estão a conclusão das vias no sentido Cariacica-Viana e do acesso ao bairro Santo André, além da ligação entre Campina Grande e Jardim Campo Grande. O avanço das desapropriações contribui para viabilizar a execução desses serviços e dar continuidade à integração entre os bairros e os corredores de circulação da região.
Outra etapa importante é a execução dos aproximadamente 400 metros finais de ligação com a ES 471, a Rodovia Leste-Oeste. A conclusão dessa etapa é importante para conectar os diferentes segmentos da obra e ampliar a funcionalidade da infraestrutura implantada.
Antes de prometer, por duas vezes, a entrega para dezembro de 2026, o Ministério dos Transportes havia confirmado a conclusão das obras para dezembro de 2025. E essas não foram as primeiras promessas: em janeiro de 2024, o então ministro dos Transportes, Renan Filho, listou a via no Espírito Santo entre os 60 projetos previstos para serem entregues ou iniciados naquele ano.
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