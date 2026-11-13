As primeiras descobertas sobre o mosquito que ataca cidade do ES

Em Alfredo Chaves, município capixaba onde estão sendo desenvolvidas atividades de pesquisa, monitoramento e controle sobre o mosquito maruim, os primeiros estudos identificaram, nas áreas produtivas de banana, os materiais orgânicos propícios ao desenvolvimento das larvas do inseto.
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Nesta etapa da pesquisa, estão sendo avaliados diferentes produtos com potencial inseticida, visando auxiliar futuras recomendações de estratégias para o manejo do mosquito muito presente na região, que é grande produtora de banana no Espírito Santo.
Em parceria com o Ministério da Saúde, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) e o Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, estão sendo desenvolvidas atividades de pesquisa, monitoramento e controle do vetor no município.
As ações incluem estudos de campo, coleta de insetos, análises para investigar sua presença e possível infecção pelo vírus Oropouche, além de intervenções com aplicação de inseticidas para avaliar estratégias de controle do maruim.
Nesta semana, Alfredo Chaves recebeu pesquisadores do Instituto Butantan e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em colaboração com a Embrapa, para a realização de novos estudos sobre o maruim. As atividades incluem a instalação de armadilhas para captura de insetos adultos e a coleta de formas imaturas em áreas urbanas, rurais e florestadas (ambiente conservado).
Essas iniciativas buscam ampliar o conhecimento sobre o comportamento do inseto, seus ambientes de reprodução e os fatores que favorecem sua proliferação, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de vigilância, prevenção e controle da doença.
As equipes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde de Alfredo Chaves acompanham e apoiam essas iniciativas, contribuindo com informações epidemiológicas, articulação com as comunidades e apoio às atividades de campo.
Entre os pesquisadores sobre o comportamento do maruim estão Jeane Scardini Marinho Prado, da Embrapa, Lesliane de Amorim, do Ministério da Saúde, além de Flávia Virgínio, Katia e Eli Oliveira, do Instituto Butantan. Os cientistas têm prazo de quatro anos para desenvolver essa etapa do trabalho, com possibilidade de prorrogação, se for necessário.
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