As primeiras descobertas sobre o mosquito que ataca cidade do ES





Em Alfredo Chaves, município capixaba onde estão sendo desenvolvidas atividades de pesquisa, monitoramento e controle sobre o mosquito maruim, os primeiros estudos identificaram, nas áreas produtivas de banana, os materiais orgânicos propícios ao desenvolvimento das larvas do inseto.





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Nesta etapa da pesquisa, estão sendo avaliados diferentes produtos com potencial inseticida, visando auxiliar futuras recomendações de estratégias para o manejo do mosquito muito presente na região, que é grande produtora de banana no Espírito Santo.





Em parceria com o Ministério da Saúde, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) e o Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, estão sendo desenvolvidas atividades de pesquisa, monitoramento e controle do vetor no município.