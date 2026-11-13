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Leonel Ximenes

As primeiras descobertas sobre o mosquito que ataca cidade do ES

Estudo reúne pesquisadores do Ministério da Saúde, Embrapa, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Sesa, Instituto Butantan e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

13 nov 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Pesquisadora coleta amostras do mosquito maruim em riacho no interior de Alfredo Chaves
Pesquisadora coleta amostras do mosquito maruim em riacho no interior de Alfredo Chaves Eli Campos


Em Alfredo Chaves, município capixaba onde estão sendo desenvolvidas atividades de pesquisa, monitoramento e controle sobre o mosquito maruim, os primeiros estudos identificaram, nas áreas produtivas de banana, os materiais orgânicos propícios ao desenvolvimento das larvas do inseto. 


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Nesta etapa da pesquisa, estão sendo avaliados diferentes produtos com potencial inseticida, visando auxiliar futuras recomendações de estratégias para o manejo do mosquito muito presente na região, que é grande produtora de banana no Espírito Santo.


Em parceria com o Ministério da Saúde, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) e o Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, estão sendo desenvolvidas atividades de pesquisa, monitoramento e controle do vetor no município.

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 As ações incluem estudos de campo, coleta de insetos, análises para investigar sua presença e possível infecção pelo vírus Oropouche, além de intervenções com aplicação de inseticidas para avaliar estratégias de controle do maruim.


Nesta semana, Alfredo Chaves recebeu pesquisadores do Instituto Butantan e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em colaboração com a Embrapa, para a realização de novos estudos sobre o maruim. As atividades incluem a instalação de armadilhas para captura de insetos adultos e a coleta de formas imaturas em áreas urbanas, rurais e florestadas (ambiente conservado).

Mosquitos sendo capturados em armadilhas noturnas em Alfredo Chaves
Mosquitos sendo capturados em armadilhas noturnas em Alfredo Chaves Eli Campos

Essas iniciativas buscam ampliar o conhecimento sobre o comportamento do inseto, seus ambientes de reprodução e os fatores que favorecem sua proliferação, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de vigilância, prevenção e controle da doença.

APOIO DO MUNICÍPIO

As equipes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde de Alfredo Chaves acompanham e apoiam essas iniciativas, contribuindo com informações epidemiológicas, articulação com as comunidades e apoio às atividades de campo.


Entre os pesquisadores sobre o comportamento do maruim estão Jeane Scardini Marinho Prado, da Embrapa, Lesliane de Amorim, do Ministério da Saúde, além de Flávia Virgínio, Katia e Eli Oliveira, do Instituto Butantan. Os cientistas têm prazo de quatro anos para desenvolver essa etapa do trabalho, com possibilidade de prorrogação, se for necessário.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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